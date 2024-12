Oroscopo settimanale Branko, previsioni fino al 19 dicembre 2024

Nuovo appuntamento con l’esperto di astri, che ha aggiornato i lettori con le previsioni per quanto riguarda il periodo di riferimento 13-19 dicembre 2024. L’Oroscopo settimanale Branko aggiorna sui prossimi giorni e sui probabili avvenimenti per tutti i segni dello zodiaco, partiamo con Ariete, Toro e Gemelli e scopriamo cosa potrebbero riservare gli astri:

ARIETE: è possibile un nuovo incontro per voi, sfruttate i prossimi giorni per organizzare una bella gita, giovedì avrete una grande luna d’amore. I single potrebbero fare uno speciale incontro, dedicate i prossimi giorni ai regali di Natale, sarà una settimana molto divertente.

TORO: forse in questi giorni accuserete un po’ di più del solito la stanchezza, domenica sarà la giornata giusta per organizzare un menu di Natale con i controfiocchi, lasciatevi andare alla creatività, presto tornerà anche il buonumore.

GEMELLI: la Luna piena secondo l’Oroscopo settimanale Branko vi porterà una bella scossa, farete presto degli incontri favorevoli ed emozionanti, la passione è forte, qualche legame potrebbe soffrire un po’, ma farete dei decisi passi in avanti.

Oroscopo settimanale Branko: batticuore previsti per Leone

l'Oroscopo settimanale Branko ha fornito nuovi aggiornamenti sul periodo di riferimento 13-19 dicembre 2024:

CANCRO: avete un feeling importante con diverse persone in questo periodo, è tutto reale, dedicatevi al Natale e concentratevi sulle festività, cercate di concludere gli impegni in fretta in modo da avere più tempo libero.

LEONE: secondo l’oroscopo settimanale Branko, la Luna sembra provocarvi un po’ in questo periodo, per i più giovani sono previsti batticuore a sorpresa. Per coloro che si muovono nel campo dello spettacolo il cielo è particolarmente creativo.

VERGINE: l’avvicinamento delle feste vi sembra un po’ faticoso, dedicate il dono più bello a voi stessi, l’amore vi farà sentire protetti e al riparo nei prossimi tempi.