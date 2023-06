Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 giugno 2023/ Mercurio attivo aiuta la Bilancia, mentre lo Scorpione è nel caos

Novità nell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 11 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. La Luna si trova nel segno dei Pesci, ma nel pomeriggio andrà in Ariete. L’evento della giornata è l’ingresso di Mercurio in Gemelli: un transito molto veloce, perché già il 27 uscirà dal segno. Come influirà su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Oroscopo Paolo Fox: ottimo l’amore per il Leone, la Vergine può farsi perdonare qualcosa

Leone, stelle vincenti per i sentimenti, anche se part-time. In questo momento, le storie che nascono sono coinvolgenti, divertenti. Diverso il discorso a livello lavorativo: nonostante questo non dovrebbe accadere, ti senti nel vivo di una battaglia, in cui probabilmente ci sono troppi nemici e tu vorresti che le cose andassero in maniera più semplice. Innanzitutto preparati, perché se hai un ruolo di comando e se hai degli incarichi importanti, potrai farti valere, però aspettati che di tanto in tanto ci sia qualcuno che si mette in mezzo. È molto utile, in questo periodo, ritrovare una buona strategia di azione, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, questo è un cielo importante per risolvere alcuni problemi. L’Oroscopo di Paolo Fox ieri diceva che “vi sembrerà di camminare sulle uova” ovvero di prendere più precauzioni del previsto, per evitare conflitti. Se hai qualcosa da farti perdonare, questo cielo aiuta a cancellare le ombre. L’amore può divenire un veicolo di emozioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox: La Bilancia può recuperare relazioni ai ferri corti, lo Scorpione vive un momento molto teso

Bilancia, non hai del tutto torto, se pensi che alcune persone non siano state corrette con te, ma questo è un discorso ampio, di cui l’Oroscopo di Paolo Fox ha già parlato agli inizi del 2023. Secondo le indicazioni astrologiche, metteva proprio in guardia da situazioni particolari. Chi è arrivato ai ferri corti però, può ripartire proprio da questo mese di giugno. Inoltre, proprio da oggi, il transito di Mercurio attivo aiuta un grande recupero mentale.

Scorpione, le tensioni vanno tenute sotto controllo, perché a volte si torna a casa e si pensa di essere vittime di qualche scherzo del destino. Queste giornate sono strane per i sentimenti e quindi attenzione sopratutto se ti annoi in un rapporto oppure se nascono dubbi sulla serietà di una persona, se la gelosia prende piede in un legame. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che non ci siano grandi squilibri, ma molto dipende da te. La prima parte della giornata è migliore della seconda.











