Oroscopo Paolo Fox di oggi lunedì 10 giugno 2024/ Le previsioni per tutti i segni: come parte la settimana?

L’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela che la settimana si apre con la Luna in Leone. Le effemeridi indicano che Sole, Mercurio, Giove e Venere sono in Gemelli e questo significa che il segno è protagonista. Tuttavia anche gli altri segni d’aria beneficiano dell’influsso di questi pianeti, anche se l’Acquario oggi ha la Luna opposta, mentre finalmente il Sagittario ha questo astro a favore. Tensioni per Vergine e Pesci.

Oroscopo di Paolo Fox, mese di giugno 2024/ Vittorie per Leone, conflitti per Vergine e...

Ariete

Ci sono dei pianeti in ottima posizione che ti consentono di muoverti come desideri, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Se per esempio c’è qualcosa che non ti interessa più puoi anche chiuderla. Potresti anche rivoluzionare un progetto impostandolo diversamente rispetto a come lo immaginavi prima: un po’ per sfida, un po’ per noia, ora qualche novità potrebbe metterti di buon umore. Vale anche per i sentimenti!

Oroscopo Branko, domani 10 giugno 2024/ Problemi di finanze per Ariete, Cancro liberati e...

Toro

Dovresti prendere atto di ciò che è mutato nell’ultimo periodo, senza avere la tentazione di tornare indietro o di rimettere a posto i cocci rotti. Certe persone non cambiano, ma possiamo noi decidere di reagire in modo diverso rispetto a chi ci ha ferito, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. I pianeti dell’amore saranno favorevoli dal 17.

Gemelli

Un’incredibile concentrazione di pianeti nel tuo segno zodiacale crea tanto movimento. Se hai vissuto aprile e maggio “col freno a mano tirato”, magari anche per qualche piccolo acciacco fisico, adesso ritrovi un po’ di pace, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse proprio perché ti sei sentito eccessivamente fermo, adesso hai deciso di rifarti. Venere è bellissima e chi ha avuto una delusione sentimentale ora potrà contare sul proprio charme. Giove alimenta la fertilità e le idee geniali.

Oroscopo del weekend domenica 9 giugno 2024, secondo Paolo Fox/ Serve diplomazia per Cancro, Bilancia brilla

Cancro

Se c’è qualcuno che ti piace e pensi ti ricambi, non indugiare e buttati! Comincia a muoverti in amore, perché più si va verso la metà del mese e più il richiamo di Venere, che il 17 entrerà nel tuo segno, si farà sentire e promuoverà le passioni stabili e la voglia di amare. Anche i nativi del segno più delusi dall’amore cambieranno idea: ne è certo l’Oroscopo di Paolo Fox. Buone notizie per il lavoro.

Leone

Oggi la Luna è nel tuo spazio zodiacale e ci sono molti pianeti in aspetto di sestile, ovvero una situazione astrologica eccellente in astrologia, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Con questo cielo è matematico vincere una sfida e forse hai già fatto dei grandi passi avanti. Giugno è un mese che dà delle soddisfazioni, mentre sappiamo quanto è stato duro maggio, forse perché eri in una fase preparatoria per una competizione che ora sta dando i suoi frutti. I nati alla fine di luglio, dovrebbero cercare di non riempirsi la giornata di impegni che fanno solo perdere tempo, ma di concentrarsi solo su ciò che davvero è importante.

Vergine

Dovresti provare a staccare la spina: i più lungimiranti si prendono un momento di pausa oppure è proprio obbligatorio, per motivi contingenti, fermarsi per un periodo. Gli ultimi giorni ti hanno fatto perdere le staffe, anche se sei un bravo dissimulatore, ma è chiaro che in certe situazioni sbottare è inevitabile. L’Oroscopo di Paolo Fox mette sul chi va là soprattutto le coppie che hanno vissuto una crisi: non rivangate il passato!

Bilancia

Il fine settimana è stato funestato da una Luna arcigna, ma la settimana si avvia ad essere più allegra, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Se hai a che fare con un ex un po’ rompiscatole, potrebbe comparire di nuovo dal 17 in poi. Cerca quindi di mettere tutto in chiaro entro il 16, così potrai vivere la seconda parte del mese in maniera più tranquilla. Gli incontri sono favoriti.

Scorpione

La Luna oggi è in opposizione. È possibile che il mese di maggio sia stato impegnativo per qualche problema in famiglia oppure perché hai dovuto seguire delle terapie, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Per prima cosa, guarda al futuro positivamente, perché potrai sbloccare molte situazioni ed entro la fine di giugno l’amore tornerà protagonista.

Sagittario

Devi stare con le persone che ti piacciono. Oggi e domani la Luna è favorevole. Ci sono stati dei problemi e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tra la fine di maggio e l’inizio di questo mese sia stato detto qualcosa che ti ha procurato dei fastidi. Sei molto spontaneo e istintivo, per cui tendi a fidarti degli altri: è una cosa positiva, ma le confidenze falle a chi sai esserti davvero amico, perché questi pianeti opposti adesso portano discussioni o comunque si sta in un posto in cui bisogna tenere gli occhi aperti. La settimana funziona già meglio, ma avrai di più dalla seconda metà di giugno.

Capricorno

Marte è in ottima posizione e Saturno è favorevole: festeggerai un buon risultato, naturalmente su ciò che hai seminato. In realtà il Capricorno non è mai soddisfatto perché pensa di poter dare sempre di più, tuttavia il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di stare tranquilli. Se avete messo molto impegno sul lavoro o in famiglia, dal 15 giugno in poi cerca di rilassarti.

Acquario

Oggi la Luna è opposta e potrebbero esserci delle discussioni, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è una cosa che non tolleri sono le persone distruttive e pessimiste, perché tu sei quello che riesce a trovare delle soluzioni per tutte le situazioni e guardi al lato positivo di qualunque cosa. Ci sono progetti in vista da considerare con interesse e l’amore recupera.

Pesci

Il cielo è un po’ teso e sembra che tu sia in lotta con l’universo intero oppure vorresti attuare un grande progetto ma non sai da dove cominciare. Stai attento a chi non si comporta correttamente con te: vuoi avere chiarezza in alcune relazioni, soprattutto con Gemelli e Vergine che sono i segni con cui qualche problema potrebbe esserci, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA