Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 marzo 2024/ Pianeti fortunati per il Leone, lo Scorpione recupera l’amore

Oroscopo Paolo Fox: giornata top per il Leone, la Vergine deve vivere carpe diem

Leone, giornata importante: Luna e Mercurio sono in buona posizione! Se hai un incontro speciale per sistemare conti o progetti, è il momento giusto, suggerisce l’Oroscopo Paolo Fox. Da oggi, Venere esce dall’opposizione: se hai capito che una relazione è arrivata al capolinea, ma c’è n’è già un’altra, farai le tue scelte.

Vergine, ci sono tante cose da fare ed è complesso fermarsi, in questa fase, tra chiusure di accordi e di denaro. Programmare sarebbe la cosa più logica, soprattutto con un segno come il tuo, tuttavia il periodo è confuso e il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox è di vivere alla giornata. In amore, il fatalismo è l’atteggiamento migliore da assumere.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia potrebbe aiutare un nemico, lo Scorpione recupera l’amore

Bilancia, le difficoltà della prima metà di febbraio ti hanno ammutolito. Adesso invece non ti tieni nulla dentro e dici tutto quello che pensi! Ovviamente se ti sei sentito sotto pressione, ora è giusto che tu ti liberi da un peso. Il tuo innato senso della giustizia potrebbe addirittura portarti a soccorrere un “nemico” o comunque qualcuno che fino a ieri era contro di te, prevede l’Oroscopo Paolo Fox.

Scorpione, nell’ultimo mese ti sei chiesto se il tuo amore può essere finito all’improvviso. Da oggi però Venere si ricarica e potrai cercare delle soluzioni, ritrovando magari i sentimenti che credevi di aver perduto. Il pianeta dell’amore sarà attivo per lungo tempo e i nuovi incontri saranno certamente favoriti. La concentrazione dovrà essere al top sul lavoro, raccomanda l’Oroscopo Paolo Fox.

