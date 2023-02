Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ultimo giorno della settimana che per qualcuno significa riposo, ma non per tutti. Come andrà questa domenica 12 febbraio 2023? Chiediamo suggerimenti all’Oroscopo di Paolo Fox di oggi. L’astrologo è in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele con la rubrica “Latte e stelle” e ricorda: “Martedì è San Valentino. Qualcuno giudicherà questa festa formale o troppo tradizionalista, ma in fondo è anche una scusa per dire alla persona che amiamo che le vogliamo bene, per regalare una rosa, per fare un complimento e una carezza. Queste sono cose sempre gradite”. Scopriamo quindi le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone vuole persone che lo spronino, la Vergine dovrà rivedere contratti

Leone, l’Oroscopo di Paolo Fox spera che questo cielo ti porti un po’ più di tranquillità. Se hai mandato a quel paese una persona o un gruppo e se hai deciso di non fare più una certa cosa, non è un caso. È indubbio che tu voglia avere a fianco una persona valida che ti dia uno sprone e, probabilmente, alcuni si sono resi conto di essere uno sprone, ma di non ricevere mai, da parte degli altri, la carica giusta: tutti ti vedono come una persona assolutamente inaffondabile, mentre anche tu, giustamente, hai delle vulnerabilità. La tua corsa verso il successo è ben avviata e Giove protegge.

Vergine, puoi firmare patti o accordi, ma l’Oroscopo di Paolo Fox avverte che saranno da rivedere: magari anche in positivo, perché tu, da marzo, imporrai nuove regole: “Faccio questa cosa a patto che…”. I mutamenti non ti piacciono e non avvengono mai senza qualche inconveniente, però è anche vero che non si può vivere sempre allo stesso modo: il destino varia e a volte noi variamo anche a seconda delle circostanze esterne. Magari potessimo pianificare la nostra vita senza problemi! Capita che una persona accanto, un problema o un incidente di percorso, ci facciano cambiare rotta. Raccogliere le idee e le forze è la cosa migliore da fare e questo è un oroscopo di recupero per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia sconta il suo amore per la verità, lo Scorpione ora deve lasciare il lavoro fuori dalla porta e pensare all’amore

Bilancia, mai perdere di vista il tuo umore e il tuo equilibrio! L’Oroscopo di Paolo Fox infatti pensa di non sbagliare se dice che tanti Bilancia, a volte, rimangono in silenzio per evitare di discutere e questo non solo perché vogliono evitare stress alle persone che hanno attorno, ma soprattutto perché detestano le complicazioni. Qui però bisogna vedere come stanno le cose, perché Giove in opposizione qualche complicazione l’ha portata. L’amore di verità ha determinato anche, in molti Bilancia, il desiderio di dire quello che non era mai stato detto. È un periodo impegnativo che impone di prenderti cura di te stesso e delle tue esigenze.

Scorpione, per una volta, chiudi i problemi, soprattutto se sono rimasti insoluti, nella stanza del lavoro ed evita di pensare a situazioni che possono portare dubbi in questo fine settimana che invece sarebbe da spendere per l’amore, invita l’Oroscopo di Paolo Fox: un amore che stai cercando in ogni modo e soprattutto stai tentando di rivalutare. A questo punto speriamo che tu abbia a che fare con una persona carina. L’importante è di non buttarsi subito nei sogni (consiglio per i cuori solitari): lasciate che un’avventura viva per quello che è possibile, senza giudicare immediatamente, senza essere prevenuti e senza la paura di beccare una fregatura! L’amore non ha certezze, ma “chi ben comincia è a metà dell’opera”.











