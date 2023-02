Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ultimo giorno della settimana che per qualcuno significa riposo, ma non per tutti. Come andrà questa domenica 12 febbraio 2023? Chiediamo suggerimenti all’Oroscopo di Paolo Fox di oggi. L’astrologo è in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele con la rubrica “Latte e stelle” e ricorda: “Martedì è San Valentino. Qualcuno giudicherà questa festa formale o troppo tradizionalista, ma in fondo è anche una scusa per dire alla persona che amiamo che le vogliamo bene, per regalare una rosa, per fare un complimento e una carezza. Queste sono cose sempre gradite”. Scopriamo quindi le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha successo nel lavoro, il Capricorno ha un cielo bello e in crescita

Sagittario, una giornata interessante, una Luna positiva e un Giove utile. Il successo, per quanto riguarda le questioni di lavoro, non manca, anche se magari, in questo periodo, vorresti vivere delle novità. Il Sagittario si esalta non quando fa sempre le stesse cose, anche se vanno bene e sono redditizie, ma quando investe su nuove situazioni. L’Oroscopo di Paolo Fox però vi chiede di essere cauti: da marzo inizia un transito particolare, quello di Saturno, e valutare con attenzione ogni cambiamento sarà necessario.

Capricorno, sempre più bello questo cielo! Anche se tanti Capricorno hanno dovuto lottare e dovranno ancora impegnarsi molto per ottenere qualcosa di più. È un cielo di vittorie, come ha detto l’Oroscopo di Paolo Fox agli inizi dell’anno, un po’ faticoso nella prima parte, ma con grandi sviluppi nella seconda. I passaggi di Saturno indicano sempre la necessità di fare dei cambiamenti o delle rinunce: cancellare le abitudini che hanno esaurito il loro compito. Questo è importante da stabilire, soprattutto se c’è una coppia un po’ spenta. Nei prossimi due anni sarà sempre più forte l’esigenza di mettere ordine nella vita affettiva e di relazione: lo dice Saturno che cambia segno il prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è meglio se rimanda tutto a domani con la Luna storta, i Pesci devono avere fiducia

Acquario, rimanda a domani impegni importanti: oggi la Luna è un po’ storta e questo vuol dire che potresti sentirti anche esageratamente affaticato. Notizie, piccoli successi, emozioni, novità in amore per chi è solo. Se una coppia è in conflitto, l’Oroscopo di Paolo Fox ammette: era ora che si chiarissero alcune cose! Nuove storie possono nascere in questo periodo. Novità.

Pesci, devi guardare al futuro con fiducia e se gli affetti, in questo periodo, sono tempestosi, è solo perché hai paura di vivere qualche problema come è stato nel passato. Essere fiduciosi conta! E in questo periodo ancora di più. Fai partire iniziative importanti: Saturno consolida e non ti permette di cadere, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, e se anche qualcuno ti imporrà di cambiare ruolo, avrai comunque qualcosa che ti soddisfa.

