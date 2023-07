Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 luglio 2023/ Mercurio agevola il Leone, la Bilancia vuole il riscatto

Oroscopo Paolo Fox: il Leone avrà Mercurio e Venere assieme fra poco, la Vergine gode di Marte e Giove

Leone, questo Mercurio nel segno incontrerà tra un po’, il 27 luglio,Venere ed ecco che molte situazioni saranno più definite: sarà più facile portare a termine gli impegni assunti, concentrarsi sulle occasioni che possono aprire nuove strade e ci saranno opportunità che sono mancate agli inizi dell’anno e che possono continuare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Per quanto riguarda Giove dissonante, non tutti saranno contenti del tuo modo di fare, oppure dovrai cercare di non dare spazio a polemiche e pettegolezzi. Oggi, per esempio, questa Luna, in particolare, ti trova piuttosto innervosito.

Vergine, caricati da un Marte eccezionale e potenziati da un Giove eccellente, forse un po’ pensierosi per colpa dell’opposizione di Saturno. Qualche giorno fa, l’Oroscopo di Paolo Fox ha detto che la tua vita sembra una partita a scacchi: non puoi sbagliare una mossa e devi sempre muoverti dopo che il tuo ipotetico avversario ha fatto il suo gioco. Vorresti vivere in maniera più libera e meno schematica e le tue esigenze sono cambiate. Giornata utile per i contatti e per risolvere un problema personale o di famiglia.

Bilancia, non è escluso che, in questo momento, tu abbia una grande voglia di riscatto. In particolare se ritieni, più o meno giustamente, di avere perso tanto tempo nei primi mesi dell’anno. Cerca di iniziare un nuovo percorso con la persona amata, progettando un erede o un’attività lavorativa da svolgere insieme oppure un trasferimento, un cambiamento, per qualcuno anche di casa. Questo è un cielo molto intrigante che avrà le connotazioni migliori intorno al 13 e 14 luglio, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. L’unica giornata un po’ a rischio è domenica. Puoi ricevere degli apprezzamenti positivi.

Scorpione, l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova un po’ tormentato perché le piccole cose non vanno bene. I tuoi progetti possono funzionare, ma se ti ritroverai, da settembre, a lavorare con un altro gruppo su altri progetti, un dubbio c’è, così come se hai una particolare esitazione rispetto a un lavoro che ti è stato passato e che prima di te ha fatto qualcun altro, potresti pensare di non essere amato come il tuo predecessore. Queste tensioni di lavoro o personali sono del tutto inesistenti e sono più nella tua mente che reali, quindi il consiglio di oggi è quello di scaricare un po’ di nervosismo. Attenzione in amore.











