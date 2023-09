Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 settembre 2023/ Il Toro ha Giove “Il Risolutore”, giornata clou per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: L’Ariete ha soluzioni all’orizzonte, il Toro ha Giove che sistema un po’ di cose

Ariete, non si può dire che in questi giorni manchino iniziative: se ne accorgeranno soprattutto i liberi professionisti, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi trascina un debito, un problema o una complicazione da qualche mese, è chiaro che si sentirà un po’ afflitto, ma la differenza con il passato si sente, perché adesso c’è davvero la possibilità di risalire la china e di iniziare anche a intravedere delle soluzioni, in vista delle prossime settimane. La fatica si fa sentire! L’amore riprende quota: Venere è ancora favorevole.

Toro, potresti essere contento, in questa parte centrale del mese, perché piano piano si stanno delineando nuovi rapporti, si trovano spunti per nuovi progetti, qualche ansia passa, soprattutto per chi ha iniziato da poco qualcosa di importante, e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che Giove nel segno confermi, rettifichi situazioni nate male e porti più conforto a tutti quelli che hanno avuto dispute legali, contenziosi per la casa e denaro. In questo giorno abbiamo però una situazione di lieve disagio che riguarda solo l’aspetto fisico.

Gemelli, ora bisogna mettere a posto cose che il passato ha messo a soqquadro, storie d’amore comprese. Mercoledì potrebbe essere una giornata stancante: se devi concludere qualcosa a cui tieni, parla entro oggi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. È infatti probabile che stasera tu già risenta di un lieve calo.

Cancro, nelle relazioni d’amore c’è bisogno di più complicità. Le storie sono protette da una Venere neutrale, ma se ci sono dispute con i genitori di uno dei due, in famiglia, meglio mettere a tacere polemiche e tensioni: ecco perché in amore possono nascere delle piccole incomprensioni, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non manca l’affetto, ma ci sono troppe problematiche all’esterno. Nell’ambito del lavoro, progetti favoriti.

