Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 settembre 2023/ Troppe pretese per i Leone single, lo Scorpione è ansioso

Oroscopo Paolo Fox: ultimi scampi di Venere da sfruttare per il Leone, la Vergine deve “tagliare i rami secchi”

Leone, si spera che questa Venere abbia portato, negli ultimi mesi, un favore a livello sentimentale o un incontro piacevole. Alcune relazioni forse non sono state il massimo e poi, di recente, l’Oroscopo di Paolo Fox ha ribadito che il Leone è un segno che ama essere ammirato ed è egocentrico, quindi con queste belle stelle, c’è anche chi ha deciso di mettersi su un piedistallo, di farsi ammirare, ma di non concedersi. Questi Leone che sono ancora soli dovrebbero provare a scendere a più miti consigli, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Nell’ambito del lavoro ci sono delle novità, qualcuno però deve stringere i denti: Giove dissonante rappresenta un grande sforzo o impegno che poi sarà valutato verso la fine di quest’anno, in base ai risultati ottenuti, oppure dispute e conflitti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 settembre 2023/ Venere ancora ok per il Sagittario, l'Acquario è sotto assedio

Vergine, tutti quelli che hanno la possibilità di concludere un affare sono più sereni. Questo periodo, con Saturno in opposizione, dice che devi chiudere delle cose che non devono interessarti più e devi fare scelte nuove, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. L’unico conflitto potrebbe nascere se queste novità non arrivano e se si chiude un percorso e ci si sente un po’ soli o abbandonati. Una sensazione che potranno avere soprattutto le persone che hanno tra i cinquanta e i sessant’anni. Per i più giovani, questo è un cielo efficace e i cambiamenti potrebbero semplicemente portare delle novità. Sole e Mercurio nel segno aiutano le capacità amatorie e favoriscono gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 settembre 2023/ Il Toro ha Giove "Il Risolutore", giornata clou per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia non ci sta più a farsi “mettere i piedi in testa”, lo Scorpione è un po’ ansioso e ha paura di sbagliare

Bilancia, a breve ci sarà una buona possibilità, promette l’Oroscopo di Paolo Fox! Grazie alle tue capacità, riscoperte e rinnovate, potresti anche agire in settori diversi rispetto a quelli in cui ti sei cimentato fino ad oggi. Forse sei diventato troppo irruento? In realtà, se hai avuto a che fare con delle persone che hanno voluto prendere il sopravvento su di te, ora hai semplicemente deciso che non ti va più di fare questo “gioco al massacro” e anzi: sei tu che, in prima persona, vuoi decidere ciò che conta ora e vuoi guidare la situazione amorosa.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 settembre 2023/ Il Capricorno ha un po' di spocchia, i Pesci sono in trattativa

Scorpione, perché l’opposizione di Giove può portare piccoli conflitti? Perché spesso comporta un cambiamento di gruppo o di ruolo, ovvero delle novità a cui bisogna abituarsi. Chi ha un grande progetto in ballo o un rinnovamento ha paura di sbagliare, di non avere più le stesse conferme di prima, ma questo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, è un problema irrisorio, per tutti quelli che sanno di valere. Forse i più giovani dovranno accontentarsi di lavori part-time o, in questo momento, dovranno stare attenti. Anche in amore, la paura di non essere sostenuti e di sentirsi un po’ soli ( lo sanno soprattutto quelli che hanno a che fare con un ex) può creare disagio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA