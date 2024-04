Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 aprile 2024/ Una luna d’amore per Pesci e Scorpione, mentre il Leone…

Sole, Mercurio e Venere sono in Ariete e oggi, sabato 13 aprile, la Luna è in Gemelli e passerà in serata in Cancro. Prosegue la concentrazione di pianeti in un segno di fuoco e questo li favorisce tutti, soprattutto l’Ariete naturalmente. Tuttavia oggi la Luna è molto positiva per i segni d’acqua e lo sarà per tutto il weekend.

Ariete, questo è un sabato positivo, ma il weekend non lo è interamente: domani non avrai molta energia. Se hai a che fare con persone con cui discuti, cerca di usare un po’ di diplomazia. Sei sempre molto critico, con te stesso e gli altri, ma qualcuno potrebbe non prendere bene le tue parole. Cura il fisico, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone, il cielo sta cambiando: da giugno avrai Giove favorevole, tuttavia le stelle non sono così rigide e già ora sta capitando qualcosa di positivo o da realizzare entro maggio. Venere, Sole e Mercurio favorevoli portano nuovi successi e ci sono nuove sfide e anche nuovi contatti, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, se non ti senti soddisfatto, è perché non stai conducendo l’esistenza che vorresti: non sei una persona che accetta di assoggettarsi agli altri. Con Mercurio, Sole e Venere in buona posizione ci sono nuove situazioni che vengono incoraggiate: è giusto ribellarsi se ne vale realmente la pensa, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, cerca di essere cauto e di vivere il più serenamente possibile, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Da Lunedì avrai un cielo migliore e dal 19 avrai anche un bel Sole. Evita le polemiche in questo fine settimana, soprattutto in amore: i rapporti con l’Ariete, la Bilancia e il Capricorno sono un po’ più tesi.

Scorpione, la Luna è in ottimo aspetto e domenica è una giornata ideale da dedicare all’amore! Stai attento ai “nemici”: ci sono persone che potrebbero essere sleali con te. A breve molti affronteranno un esame, una prova, soggetta al giudizio di qualcuno, ripete l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, una bella Luna ti agevola in questo weekend, soprattutto in amore. Sul lavoro, come ripete da un po’ l’Oroscopo di Paolo Fox, chi ha una scadenza entro fine maggio dovrà confermarla. Le stelle sono belle e il fine settimana è efficace.











