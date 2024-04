Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 aprile 2024/ Scopriamo qual è segno top in amore: chi ha colpito Cupido?

Abbiamo un cielo che lentamente si avvia alla risoluzione per tanti segni, soprattutto per quello che hanno vissuto più tensioni come la Bilancia e il Capricorno. Sempre alla grande il Sagittario, mentre Scorpione e Acquario sono i re dell’amore.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia comincia a respirare, lo Scorpione è top in amore

Bilancia, le opposizioni planetarie piano piano si dileguano, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Stai all’erta con coloro che ti vogliono imporre le cose: non farti manipolare solo perché scambiano la gentilezza per debolezza e, nel fine settimana, dirai la tua! Non sei al top fisicamente, ma recupererai lunedì.

Scorpione, la Luna è in un aspetto eccezionale! Ti accompagnerà fino a domenica. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di privilegiare i sentimenti: se invece l’amore non è nella tua vita, cercalo! Amore, amicizie e relazioni in generale sono favorite. Sfide nel lavoro sono in vista e dovrai “esibirti”, in un certo senso. Toro e Leone potrebbero darti dei consigli oppure infastidirti.

Il Sagittario abbandoni ciò che non va più bene, il Capricorno va meglio e le risposte arriveranno a breve. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, diventi insofferente se ci sono delle situazioni che non ami più: questo è il momento di capire cosa portare avanti e cosa tralasciare. Per la sfera sentimentale, con Sole, Venere e Mercurio sei al massimo e il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è organizzare un bell’incontro d’amore domenica.

Capricorno, entro la fine di aprile dovrebbero arrivarti quelle risposte che attendevi all’inizio del mese. A maggior ragione se devi organizzare un lavoro per i primi di giugno. Il successo c’è, ma le giornate come quelle verso il 7 di aprile, sono state molto confusionarie. Oggi la Luna opposta ostacola un po’ quello che vuoi fare, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario pensa all’amore, tante opportunità per i Pesci

Acquario, le relazioni sono adesso in auge. Attenzione solo che sei hai deciso di sposarti, tu sei uno che di solito odia i vincoli burocratici, non certamente quelli dettati dall’amore, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. I lavoratori autonomi sono tra coloro che, in questi giorni, devono vagliare bene gli accordi. Fisicamente non sei al top.

Pesci, momento cruciale: conferme sono in arrivo tra la fine di aprile e di maggio. Anche l’amore si può programmare bene nelle coppie. Domenica ti regalerà delle idee speciali, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono occasioni da non perdere per i lavoratori autonomi in generale, molto meglio di quelle dell’anno scorso.

