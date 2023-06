Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 giugno 2023/ Stelle un po’ difficili per Bilancia e Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 13 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele, mette in luce tutte le attività dei nuovi transiti planetari del mese: Marte e Venere in Leone, Giove in Toro e Mercurio in Gemelli che influenzano in modo diverso i segni zodiacali. Vediamo cosa accade a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: Leone top in amore ma attenzione a Giove dissonante, la Vergine attenda qualche giorno per le conferme

Leone, questa Venere vi rende protagonisti assoluti! Sì, forse c’è un po’ di stanchezza, però non ci sono grandi squilibri. Più che altro, quel Giove dissonante dice che bisogna essere cauti nelle scelte di lavoro, soprattutto per chi le deve fare a lunga scadenza, perché magari è preoccupato di ritrovarsi in mezzo a persona che non sono proprio il top, che remano contro: non puoi contare proprio su grandi aiuti, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Adesso puoi approfittare del buon momento per parlare d’amore.

Vergine, questo è un cielo che permette di muoversi e di agire meglio, rispetto al passato. Ci sono delle trattative in corso per un contratto o per un accordo che però andranno bene dopo il 21/22 di questo mese e perciò conviene farsi scivolare le cose addosso ed evitare tensioni. Ci saranno giornate in cui insofferenza e agitazione andranno a braccetto. L’Oroscopo di Paolo Fox spiegherà meglio come stanno le cose, ma tu intanto usa sempre la tua razionalità per andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox: inizio settimana da dimenticare per la Bilancia, lo Scorpione è a un punto di svolta col lavoro

Bilancia, sai che le cose le sviluppi al meglio quando hai a fianco la persona giusta e ultimamente ci sono stati dei dubbi, a proposito. Un malessere fisico personale: per alcuni è iniziato l’estate dell’anno scorso e per altri nei primi mesi del 2023. Calma e sangue freddo! Nella classifica generale l’Oroscopo di Paolo Fox ti ha messo un po’ giù, perché questo inizio di settimana non è con te, ma poi si recupera!

Scorpione, nel corso di questi giorni, non è facile capire quale sia la strada migliore da percorrere. Addirittura, se hai a che fare con delle persone un po’ autoritarie che non riconoscono il tuo valore oppure sei stato forzato a cambiare un certo destino lavorativo, qualche piccola remora l’hai conservata dentro di te. Le piccole ansie però sono anche cattive consigliere, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Sta per aprirsi un nuovo capitolo della tua vita professionale, forse con qualche indecisione, o magari la paura di sbagliare.











