Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 luglio 2023/ Il Toro deve perfezionare i piani e il Cancro ha buone proposte

Oroscopo Paolo Fox: un periodo per cogliere al volo un’occasione per l’Ariete, il Toro deve solo sistemare dei dettagli

Ariete, questa è una giornata che permette di guardare al futuro con ottimismo. Quando hai un problema, lo riveli solo alle persone più care, mentre con gli altri nasce una sorta di difesa e porti avanti l’orgoglio: in questo momento, anche se sei molto pensieroso, per gli altri sei sereno e forse non è così. Tuttavia, l’Oroscopo di Paolo Fox annuncia che da oggi, fino al 28, hai l’occasione di cogliere al volo una situazione, parlare chiaro se ci sono dei problemi e trovare un accordo, anche in caso di dilemmi che vanno avanti da molto tempo. Inoltre, anticipa che martedì 18 e mercoledì 19 sono giornate fruttuose.

Toro, sono giornate particolari, con trattative che snervano. Forse, in questi giorni, devi rimettere in discussione tutto quello che hai fatto: il tuo lavoro non si tocca, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox! La tua capacità di azione è sempre quella, ma cambiano dei particolari: potresti pensare di fare delle cose in maniera diversa, rispetto al passato, trovare nuovi stimoli, chiudere con delle persone che non ti interessano o trasferirti per lavoro. È in corso una sorta di autodifesa per evitare attacchi e soprattutto pettegolezzi,ma è una cosa passeggera, perché Mercurio e Venere, pianeti veloci, in questo momento creano dei disagi, ma poi supererai tutto: dalla metà di agosto avremo un cielo importante. Marte e Giove in ottimo aspetto parlano già di conferme di base: è vero che devi mettere a posto dei dettagli, ma sei cresciuto, avrai un grande incarico e potresti anche toglierti anche un sassolino da una scarpa. L’amore, in tutto questo caos, non esce al meglio e chi ha una bella storia dovrebbe evitare discussioni.

Gemelli, potenziamo conoscenze, amicizie, amori e, appena puoi e se possibile, vai in vacanza, vai a trovare un amico o accetta un invito. Nuove idee possono decollare dall’autunno, ma l’autunno è po’ in là quindi bisogna capire cosa fare a luglio e agosto. Dal punto di vista lavorativo, sai che ci sono delle noie da risolvere oppure hai fatto talmente tanto, che adesso non vuoi più sentir parlare di impegni e doveri, ma solo di piaceri: giustamente, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che domenica 16 la Luna sarà nel tuo segno. Le proposte che arrivano adesso sono buone e non bisogna dire no, soprattutto se sono proposte d’amore! Pronti ad affidare qualsiasi dubbio alla fantasia? Pronti anche a sbrogliare qualche matassa sentimentale, lasciandosi andare all’istinto? Chi è convivente da poco, ogni tanto discute e litiga e questo potrebbe essere un problema. Coloro che cercano trasgressioni pericolose, per un rapporto già nato da tempo, forse sbaglia.











