Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 ottobre 2023/ Manca diplomazia al Leone, nuove relazioni per la Vergine

Oroscopo Paolo Fox: c’è maretta in casa Leone, la Vergine ha tagliato rami secchi

Leone, Giove prova qualche fastidio fisico. Attenzione alle inimicizie che possono nascere perché tu sei sempre troppo sincero e riveli quello che pensi, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Di base, questa è una qualità, tuttavia se la diplomazia va a farsi friggere, è normale che ci siano delle tensioni. Le stelle del periodo potranno aiutarti a ritrovare tranquillità. Ultimamente c’è stato troppo da fare anche a livello di casa: i rapporti tra genitori e figli sono stati complessi e c’è stato un problema anche di forma fisica, per qualcuno.

Vergine, non rammaricarti se qualcosa si è perso nel passato e se Saturno ha tagliato rami secchi perché stanno partendo nuove gemme. Ti sei convinto che il lavoro è importante, che gli obblighi sono indispensabili nella vita, ma che ogni tanto bisogna anche staccare la spina e cercare serenità. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che chi ha una trattativa in corso potrà concluderla entro la fine del mese.

Bilancia, periodo di fatiche interiori. Tu hai cercato di dare un’immagine di te molto sicura, forte e rassicurante, però sai che dentro il tuo animo si agitano molti vortici e mulinelli e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede, per almeno 48 ore, di mantenere anche una certa cautela nei rapporti.

Scorpione, giornata interessante. Venere, che per molti mesi è stata in aspetto dissonante, ora non è più contraria. L’opposizione dell’altro non ha sempre provocato distanze in amore, ma forse piccole incomprensioni. Marte nel segno porta adesso una forte agitazione che può però essere redditizia: se, in qualche modo, vuoi concludere accordi o arrivare al punto di certe situazioni che erano rimaste sospese nel passato, sei favorito. Fare una scelta di vita è più facile, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

