Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 dicembre 2023/ Accordi da siglare per l’Ariete, il Toro migliora sempre più

Oroscopo Paolo Fox: ci sono progetti da fare per l’Ariete, il Toro aspetti buone nuove

Ariete, stai già facendo programmi per il prossimo anno? Perché avremo una prima parte rilevante, ma una seconda ancora migliore, quando Giove tornerà attivo, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Intanto, qui bisogna mettere d’accordo le persone che vogliono fare grandi progetti: che siano soci o amanti non importa! L’importante è definire le grandi prospettive di un periodo che si rivelerà importante, via via che passano i giorni.

Toro, superata la stagione più pesante, ora forse non si può pretendere il massimo in amore, con Venere opposta, però ragionare bene sulle scelte da fare a livello lavorativo. Se devi cambiare luogo d’azione e progetti all’ultimo minuto, potresti ricevere una bella notizia! Inoltre, l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che, alla fine di questo mese di dicembre, anche chi si è sentito un po’ isolato in amore recupererà terreno.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli sotto attacco ma reattivi, il Cancro ha una Venere spettacolare

Gemelli, qualcuno ha cercato di attaccarti, ma questo qualcuno non sa con chi ha a che fare! Tu sei una persona che studia strategie vincenti, che non fa del male a nessuno ma che, quando si sente minacciato, sa come rispondere. Qui non si parla di aggressività, bensì di logica: con la tua astuzia, potrai anche mettere in un angolo un avversario. Sole e Marte provocano sempre piccoli dissensi, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox, e l’amore va recuperato.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox ti augura che ci sia la persona migliore al tuo fianco e che tu possa affinare le armi delle passioni e dei sentimenti perché, con questa Venere ottima, si possono fare scelte importanti nella coppia e parlare anche di figli! Di questi tempi, la cosa più interessante è che si può anche trovare un buon andamento in amore e nell’umore. Solo la giornata di oggi è un po’ sottotono, perché questa sera ci saranno delle discussioni da tenere sotto controllo.

