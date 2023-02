Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oggi è San Valentino e l’Oroscopo di Paolo Fox fa gli auguri a tutti gli innamorati e anche a quelli che l’amore lo stanno cercando. Vediamo come andrà questa giornata, martedì 14 febbraio 2023, secondo le previsioni astrologiche che l’astrologo, tutti i giorni, rivela dalle frequenze di Radio LetteMiele. Di seguito, le indicazioni per gli ultimi quattro segni: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha una buona giornata per l’amore, il Capricorno vuol vederci chiaro nei sentimenti

Sagittario, la Luna è nel segno e Mercurio è interessante. C’è stato un po’ di movimento a livello lavorativo e l’Oroscopo di Paolo Fox auspica che sia stato in forma attiva, ma adesso bisogna muovere le acque anche in amore. Gli ultimi 10 giorni di febbraio saranno migliori, rispetto a questa fase, però oggi non manca una buona verve! Avere la Luna nel segno, in buon aspetto a Giove, in questa giornata di San Valentino rappresenta la voglia di amare e il desiderio di sentirsi amati. Il suggerimento è quello di stare accanto a persone positive: c’è bisogno di tanta positività! Alcuni progetti andranno impostati entro i primi giorni di maggio.

Capricorno, tu sai di essere il re dello zodiaco, in questo momento, nonostante un Giove contro che rappresenta più che altro l’inizio di una fase di grandi cambiamenti. Tu stai espandendo i tuoi orizzonti e chi non ti segue sarà lasciato a piedi: questo è un buon monito, per tutti coloro che, in amore, anziché aiutarti, ti stanno creando problemi. Siccome poi oggi è la giornata di San Valentino, con ogni probabilità, proprio tu vorrai veder chiaro in un rapporto e cercherai di capire se una persona è giusta oppure no. L’Oroscopo di Paolo Fox afferma questo perché, tra la fine di febbraio e i primi di marzo, alcuni rapporti saranno messi alla prova.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario può trovare l’amore per caso, per i Pesci possono tornare in gioco i sentimenti

Acquario, Mercurio ottimo, Luna interessante, Sole nel segno: come si fa a non vivere una passione, in questo periodo, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Potrebbe anche esserci una relazione che nasce per gioco, anche da una bella intesa mentale. Il fisico conta, per carità, però quando sei preda di una persona che ti convince, perché ragiona come te, ha i tuoi stessi progetti, ha le tue stesse mire, inevitabilmente c’è un grande afflato e la Luna oggi dà veramente un grande vantaggio a coloro che si vogliono bene.

Pesci, non escludere dalla tua vita la nascita di un nuovo amore, se hai avuto una brutta separazione. Abbiamo Venere interessante e poi, da sabato, il Sole torna nel segno. Questo è un cielo che rimette in gioco i sentimenti, che per te sono tanto importanti. Per questioni di lavoro, potresti avere perso un po’ di tempo e anche qui Saturno, dal 7 marzo, entrando nel tuo segno, non farà altro che mettere chiarezza in tutti i tuoi propositi e progetti, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Le stelle hanno un andamento incerto per questa giornata di San Valentino, perché la Luna è dissonante, ma anche perché tu ti senti un po’ provato.











