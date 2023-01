Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Inizia il weekend e non manca anche oggi, sabato 14 dicembre 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox che ci anticipa cosa dicono le stelle, sempre dalle frequenze di Radio LatteMiele. Le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: Venere crea tensioni al Leone, la Vergine si rilassa anche se con qualche ansia

Leone, anche se c’è stata una separazione, bando alle afflizioni! In questi ultimi tempi, ti sei arrabbiato perché hai avuto a che fare con delle persone che non sono state sincere e magari hai anche rimproverato chi ami, perché si è appoggiato un po’ troppo a te. Ora, non devi essere di nuovo polemico in amore, anche se capisco che questa Venere in opposizione porti qualche dubbio, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox. “I panni sporchi si lavano in casa” e forse è meglio così.

Vergine, giornate che vi aiutano a ritrovare un po’ di tranquillità anche se, ogni tanto, c’è una certa agitazione interiore, perché voi siete quelli che vogliono fare tutto per bene, siete molto precisi o quantomeno, anche se nella vita di tutti i giorni sembrate disordinati, avete una vostra logica mentale: quanti però sono con voi? Quanti seguono questa logica? In realtà, a volte, vi sentite un po’ soli, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: cambiamenti destabilizzanti per la Bilancia, Mercurio è favorevole alle idee dello Scorpione

Bilancia, queste giornate invitano a prendere le distanze da persone un po’ conflittuali e poi, nella vita dei Bilancia, questo Giove in opposizione potrebbe portare un cambiamento netto: di lavoro, per qualcuno di casa o delle spese in più. Sappiamo che ogni trasformazione è un po’ pesante e, in particolare, per una persona nata sotto il segno della Bilancia, che cerca a tutti i costi l’equilibrio, ancora di più. Nervosismo da tenere sotto controllo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, in questo fine settimana, si può ritrovare un po’ di tranquillità. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che è positiva anche la giornata di domenica, con Mercurio favorevole: le idee ci sono! E si può anche tornare a più miti consigli. Questo non è il periodo migliore per i sentimenti, sarà più bella la fine del mese e il mese di febbraio, però se c’è qualche insicurezza, quantomeno la si potrà dominare.











