Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Inizia il weekend! Vediamo cosa ci dicono, dalle frequenze di Radio LatteMiele, il cielo e i pianeti nell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 14 gennaio 2023. Le previsioni astrologiche per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario alla ricerca di emozioni strane, sfide importanti per il Capricorno

Sagittario, è un sabato migliore, dopo qualche giorno agitato. Trovare nuove emozioni è importante, il Sagittario le cerca! Le emozioni particolari e strane sono pane quotidiano per un segno zodiacale che detesta fare la solita vita. Chi ha due storie in ballo vorrebbe fare una scelta e chi non ne ha nessuna, probabilmente, in questi giorni cercherà, nelle pieghe di un’amicizia, qualcosa di più, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, gli impegni non mancano e tu vuoi arrivare primo in classifica! Le speranze, dal punto di vista astrologico, ci sono (lo vedremo nelle prossime settimane) e quindi, prima di dire stop, di sbattere una porta e andartene, cerca di capire davvero chi hai attorno perché, come ha spiegato negli ultimi tempi l’Oroscopo di Paolo Fox, tante persone vorrebbero farti crollare, che tu ti allontanassi da un certo rigore o che cedessi su qualcosa. Sappiamo che invece non hai alcuna intenzione di cedere. Va meglio domani, soprattutto nei rapporti sentimentali.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è amato e compreso, i Pesci devono cercare supporto

Acquario, il fatto di avere Venere nel segno porta molte amicizie e comprensione. Quindi, se in questi giorni vorrai parlare di una cosa che ti interessa o magari anche superare qualche ansia, l’Oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia ad andare avanti! L’irruenza è sempre protagonista nella vita dell’Acquario, soprattutto quando inizia una storia d’amore, mentre non dovrebbe essere utilizzata sul lavoro.

Pesci, è tempo di chiarimenti, ma soprattutto di soluzioni giuste e di maggiore stabilità. Persino quelli che, nel corso degli ultimi due anni, per motivi familiari o personali, sono stati male o hanno avuto dei problemi, ora capiscono quale sia la strada migliore da seguire. Pare che questo istinto, rimasto un po’ sbandato negli ultimi mesi, ora invece sia capace di regalare le giuste sensazioni. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che, a fine mese, Venere tornerà nel segno. Tu che sei una persona che aiuta sempre gli altri avresti bisogno di qualcuno che ti aiuti, non tanto a livello economico o lavorativo (ben venga anche questo), ma soprattutto a livello emotivo: condividere sensazioni particolari con persone che ti vogliono bene è molto importante e lo sarà ancora di più il prossimo mese.

