Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 ottobre 2023/ Emozioni in primo piano per Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Leone parli oggi e non domani, pianeti amici mitigano l’ostile Saturno per la Vergine

Leone, periodo responsabilità. Tu non devi rendere conto a nessuno di quello che fai, questo è evidente, però attenzione a non esagerare, perché Giove dissonante parla di questioni di lavoro e di soldi da risolvere. Se ti senti un po’ insoddisfatto forse è perché, per destino o per scelta, tante cose sono cambiate, al punto che bisogna ripartire da zero. I sentimenti nati nel corso degli ultimi mesi sono importanti e se c’è bisogno di parlare di questioni di famiglia, meglio parlare oggi che domani, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, abbiamo Venere, Marte e Giove in ottimo aspetto: questi pianeti riescono a contrastare un Saturno opposto che in effetti, ogni tanto, fa salire un po’ di rabbia, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto se non riesci a scaricare certe responsabilità. La visione di questo cielo cambia a seconda di chi lo guarda: le persone giovani devono fare un po’ di gavetta prima di arrivare alla meta, mentre le persone più mature ora capiscono che è arrivato il momento di cedere qualcosa e di dedicare più tempo alla vita privata. Venere nel segno rappresenta proprio la necessità di vivere emozioni nuove.

Oroscopo Paolo Fox: qualche cedimento emotivo per la Bilancia, weekend di belle emozioni per lo Scorpione

Bilancia, la prima cosa da dire è che abbiamo superato il transito di Marte nel segno. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo transito abbia creato fastidi, perché molto diverso dalla natura della Bilancia che è governata da Venere e nulla a che fare con Marte. Ci sono stati dei momenti di tensione, soprattutto a livello emotivo: sul lavoro può anche andar bene, però quando si torna a casa la sera e c’è bisogno di comprensione e di affetto, ma non si trova qualcosa di bello da vivere come una persona carina con cui stare, nasce una complicazione. Non è detto che ci sia una crisi d’amore, però è probabile che in certe coppie sia necessario accorciare le distanze. Chi ha avuto una separazione, deve credere ancora nell’amore.

Scorpione, se tu non condividi quello che vivi con la persona che ami, stai male, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Sono pochissime le persone che hanno diritto a conoscere i tuoi fatti privati e queste persone sono affidatarie dei tuoi segreti. Naturalmente, avere in questi giorni una persona accanto che ti vuole bene e ti consola, soprattutto se devi iniziare un nuovo progetto e c’è qualche insicurezza, è utilissima. Domani la Luna sarà nel tuo segno: in questi due giorni, le emozioni torneranno positive.











