Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo giunti alla fine della settimana e anche oggi, domenica 15 gennaio 2023, non mancano le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele. Come terminerà questo weekend per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve farsi scivolare le cose addosso, il Toro alle prese con Venere dissonante

Ariete, oggi si parte con la Luna dissonante al mattino, ma c’è qualcosa di più nel pomeriggio. Qualche complicazione nell’aria, nella vita dell’Ariete, c’è sempre, soprattutto perché questo è un segno zodiacale che non molla la presa e spesso si trova anche ad avere dei rapporti vittime di qualche discussione. Tra oggi e domani, direi di farsi scivolare le cose addosso, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, per vivere un grande amore, ma soprattutto per rinnovare un sentimento, bisogna mostrarsi sereni. Questo forse non è ancora possibile, visto che Venere è dissonante, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, ma dalla fine del mese, tutto sarà più facile. Un’attenta analisi di tutte le cose che non vanno potrebbe quindi essere utile per ripartire, sempre in attesa di maggio, mese in cui Giove inizierà un transito importante.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono darsi da fare in amore, il Cancro deve stringere i denti

Gemelli, non bisogna arrabbiarsi se, a livello contrattuale, non si è rinnovato un accordo. Forse tu pensavi di iniziare un progetto in primavera, suppone l’Oroscopo di Paolo Fox, invece si comincerà più in là, per motivi tuoi, scelte degli altri o una difficoltà dovuta al denaro. Cosa fare per limitare questo disagio nel lavoro o comunque questa tendenza a non vedere nulla di nuovo? Darsi da fare in amore: Venere e Marte, in aspetto buono, regalano amicizie, simpatie e qualcosa di più.

Cancro, ti sei sentito ferito, amareggiato e forse anche un po’ giù di corda a dicembre, proprio nel periodo delle festività. Alcuni nati Cancro, a Natale e a Capodanno, non è che fossero proprio contenti. Cosa fare adesso? Per prima cosa essere molto positivi e poi, se stai aspettando una risposta o una riconferma, puntare sulla fine del mese. L’Oroscopo di Paolo Fox è sicuro che qualsiasi tu voglia iniziare adesso, avrai all’inizio delle piccole difficoltà nel realizzarle, ma poi, a marzo, Saturno e, a maggio, Giove diventeranno attivi. Quindi si tratta solo di stringere i denti per un po’.

