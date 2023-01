Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 gennaio/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Tutti i giorni l’Oroscopo di Paolo Fox ci dà le sue previsioni, dalle frequenze di Radio LatteMiele, e non fa eccezione oggi, domenica 15 gennaio 2023. Che sia una giornata di festa o di lavoro, scopriamo cosa dicono le stelle a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve cercare alleati migliori, il Capricorno deve fare programmi in vista di un buon maggio

Sagittario, questa domenica rilancia la tua voglia di fare e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che arrivi anche una buona notizia. A giudicare le stelle del momento, non ci sono grandi ombre, però ti sei sentito isolato, di recente, un po’ afflitto da tante tensioni o forse, semplicemente, non sei stato supportato dalle persone giuste. Anche se di solito tu non hai bisogno di nessuno, perché quando hai in mente una cosa difficilmente ti lasci fermare, è sempre bene confrontarsi con gli altri e vivere delle relazioni positive: forse adesso ci sarebbe bisogno di qualcosa di più, da questo punto di vista. Stelle un po’ conflittuali, solo per questo motivo.

Capricorno, pare che tu sia afflitto da meno pensieri, però le preoccupazioni ci sono, perché questo è un momento in cui tutto quello che stai facendo ha un grande valore: è come se ti preparassi per vivere una storia importante o magari un momento di grande forza. Da maggio, molti equilibri cambiano e a tuo favore, ma non bisogna attendere maggio “in panciolle”, ammonisce l’Oroscopo di Paolo Fox: bisogna programmare, capire e riscoprire anche la voglia di amare.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario può fare incontri speciali, i Pesci sono sostenuti da una buona Luna

Acquario, il fatto che Venere transiti nel segno spiega che l’amore non va assolutamente trascurato: in questi giorni, si potrebbero anche fare degli incontri speciali! Solo sul piano delle finanze bisogna stare un po’ attenti, ma questo l’Oroscopo di Paolo Fox lo ricorda spesso, a un segno zodiacale che ha un po’ le mani bucate. Ultimamente, hai dovuto affrontare un piccolo ritardo sul lavoro o un problema tecnico, non causato da te.

Pesci, voglia di ritrovare sé stessi, di sentirsi autonomi, a livello mentale ed economico. L’Oroscopo di Paolo Fox pensa soprattutto ai giovani: questo è veramente un bel cielo per i ragazzi che vogliono superare un esame o che hanno in mente, quest’anno, di arrivare alla laurea o alla maturità. Bisogna studiare, ovviamente, ma con questo Saturno da marzo e un maggio positivo, grazie a Giove, è difficile non ottenere qualcosa, a meno che non si voglia chiudere le porte al destino. La Luna, in aspetto buono, oggi permette un buon recupero, anche a livello emozionale. Non sottovalutate storie che partono tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio.

