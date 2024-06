Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 giugno 2024/ Un nuovo cielo in arrivo: favoriti i segni d’acqua. E gli altri?

Oggi la Luna si trova in Bilancia, ma è da lunedì che arriveranno grandi cambiamenti con un nuovo assetto che riguarderà in particolare i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci, che avranno qualche soddisfazione in più. Il recupero riguarda anche il segno del Toro e, in generale, ci sarà sempre la giornata buona per tutti.

Ariete

C’è molta agitazione: potrebbe esserci una preoccupazione in casa o qualche problema da risolvere. Dovrai prestare attenzione alle tue reazioni, perché quando sei irrequieto rischi anche di esagerare dicendo cose che non pensi e di scontrarti con qualcuno, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questi giorni un po’ bellicosi non avranno comunque il potere di fermare le trasformazioni che l’Ariete sta affrontando e potresti anche aver già programmato qualcosa per quest’estate.

Toro

Da lunedì Venere entrerà in un segno amico e un amore potrebbe riemergere. Le relazioni che hanno già portato problemi dovresti già averle chiuse e adesso hai bisogno di concretezza. L’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce che potresti trovarla in una persona di un segno di terra, come il tuo oppure Vergine o Capricorno. Questo è comunque un cielo fortunato per l’attività, anche per chi ha avuto delle problematiche, perché potrai ricominciare e risolvere una situazione che ha dato dei fastidi in passato.

Gemelli

Giove e Luna sono favorevoli! È il giorno giusto per divertirsi e lasciare andare malesseri e tensioni vissute nelle ore più recenti, ma anche al mese di maggio. Domani avrai un bel cielo per l’amore e chi ha concluso una relazione potrà avere una rivincita, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Sarai il segno top delle prossime due settimane, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Avrai molti pianeti nel segno e Saturno in buona posizione a rafforzare il tutto. Nell’arco di 15 giorni potrai avere una soddisfazione sul lavoro, definendo meglio i tuoi compiti e anche l’amore potrà avere una bella occasione: chi è già in coppia potrebbe fare programmi a lungo termine. Fertilità!

Leone

È un cielo vincente! L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che anche se recentemente non sei riuscito a vincere una sfida, poco conta: ti sarà utile come esperienza per il futuro. Giove è in buona posizione e la Luna è favorevole. Negli ultimi giorni sei anche stato attaccato e non tutti si sono dimostrati vicini a te: non dare troppo peso all’accaduto, perché l’estate ti garantirà il successo.

Vergine

La prima parte del mese è stata pesante, mentre la seconda in arrivo sarà molto coinvolgente, sia per recuperare in amore sia per lasciar andare persone che si sono approfittate della tua disponibilità e sono state ingrate, anche tra familiari o colleghi. La tua assenza farà capire a chi ti ha “sfruttato” che senza di te le cose non vanno così bene, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Gli invidiosi e quelli che ti danno contro andranno ridimensionati.

Bilancia

C’è un po’ di caos dal punto di vista sentimentale: se sei single vorrai vivere delle avventure e se c’è un ex, ci potrebbero essere delle discussioni nei prossimi 10 giorni. Non prendere decisioni importanti in questo momento: prendi tempo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa parte del mese ti spingerà a chiudere relazioni e impegni inutili.

Scorpione

Stelle determinanti e i prossimi 15 giorni ti daranno molto più ottimismo. In particolare, l’Oroscopo di Paolo Fox, sottolinea l’importanza di alcune giornate: 18, 22, 26 e 27 potranno dare soddisfazioni.

Sagittario

La noia ti deprime e cerca quindi di bandirla: nulla ti infastidisce di più di fare la stessa cosa ogni giorno. Potresti avere in mente un progetto rischioso o comunque sperimentale da mettere in atto da luglio, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Il weekend si apre con la Luna a tuo favore e questo ti dona ottimismo e voglia di fare.

Capricorno

L’Oroscopo di Paolo Fox aveva già anticipato che i prossimi 15 giorni creano un momento di stop nel cielo e il consiglio è di prenderti una pausa. Anche se non lo dai a vedere, sei stanchissimo: probabilmente avrai anche avuto una vittoria recentemente, tuttavia adesso vai con i piedi di piombo, anche perché quando si è troppo affaticati neanche la mente è lucida e il rischio è di vedere le cose in modo sbagliato. A maggior ragione, l’amore dovrà essere monitorato!

Acquario

Oggi abbiamo Giove, Venere e Luna favorevoli: le relazioni sono in primo piano e anche i cambiamenti in positivo per le coppie consolidate. Chi ha provato troppa noia a maggio, adesso può parlare chiaro e chiedere di dare uno sprint al rapporto. Se una storia è valida, ma ha avuto un po’ di problemi, da lunedì potrai pensare a un recupero, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Finalmente questo è un bel cielo! L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che com’è stata pesante la prima parte del mese, questo finale di maggio è strepitoso, soprattutto per avere attorno persone positive. Se una relazione conta, potrai ricucire uno strappo e Venere, da lunedì, darà una spinta ulteriore alle storie che già funzionano. Chi invece è rimasto da solo, potrebbe incontrare la persona giusta. Sul lavoro, entro luglio, potrai stringere buoni accordi: tante novità sono in arrivo!











