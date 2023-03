Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Siamo entrati nel vivo di questi nuovi transiti planetari che cominciano a dare più forza ai loro influssi: Saturno in Pesci su tutti. Vediamo come procede, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, tratto da Radio LatteMiele. Di seguito, le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone vorrebbe che la settimana finisse, la Vergine sente la fatica

Leone, è una settimana che non passa più, come non passa quel senso di rancore e nervosismo che hai nei confronti di una persona che potresti anche avere mandato al diavolo. L’Oroscopo di Paolo Fox distingue due tipi di Leone: quelli che sbattono la porta e se ne vanno e quelli che sene vanno, ma la porta la socchiudono. Molto dipende dal tema natale: chi ha un ascendente Ariete, Toro e Sagittario è molto più esplicito rispetto a chi ha un ascendente Bilancia o Gemelli ed è più diplomatico. In definitiva però, c’è questa tensione che va risolta. Se c’è un contratto in ballo, è meglio arrivare a un accordo entro metà maggio.

Vergine, ogni tanto capitano settimane in cui prevale la fatica, ma le novità sono dietro l’angolo: avremo Venere molto interessante, nella seconda parte di questo mese e quindi le notizie che aspetti arriveranno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox! Inoltre da maggio le promesse cominceranno ad avere l’aria di certezze: molto dipende da come ti poni, ma di solito sei una persona piuttosto attiva e non stai mai in panciolle. Malgrado il nervosismo e il malumore, hai sempre una notevole carica, dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox: sta per esaurirsi l’opposizione di Giove per la Bilancia, lo Scorpione ha un bel cielo con una Luna attiva dal pomeriggio

Bilancia, questo momento di esitazione ha le settimane contate, ma è ancora presente e qui bisogna capire come hai reagito. Solitamente i Bilancia hanno un grande gusto per l’estetica e per il bello e, quando qualcosa non va, cercano di allontanarsi dai luoghi che provocano emozioni negative e magari si comprano un vestito o cambiano look, cercando di presentarsi in maniera diversa anche innanzi a sé stessi: hai bisogno di specchiarti e di vedere una persona nuova, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo non comporta automaticamente dei cambiamenti a livello psicologico, però aiuta! Giove sarò in opposizione solo per qualche settimana: chi ha ancora in piedi un amore è forte e ha al suo fianco una persona veramente comprensiva. Tu stesso, ultimamente, pensi di aver lavorato bene, di aver fatto delle cose importanti, ma ti è sembrato di non essere stato ripagato nel giusto modo.

Scorpione, questa Luna torna attiva nella seconda parte della giornata. Il tuo è un cielo che porta una bella carica vitale, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. A proposito di sentimenti: se una storia non è come prima, cerca di essere n po’ più comprensivo. Le avventure a rischio non sono del tutto giustificate e comunque chi è single, nella seconda parte di marzo, è probabile che darà spazio ad amori part-time. Saranno molto importante tutte quelle attività che hanno a che fare con la tecnica moderna: computer, sperimentazione e tutto ciò che ha a che fare con i conti.











