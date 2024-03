Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 marzo 2024/ Recupero per l’Ariete e il Toro pareggia i conti

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete si rimette in forma, il Toro mette in ordine la propria vita

Ariete, sei sempre forte ma agitato, perché ci sono degli scopi da realizzare, anche a breve. Sabato e domenica saranno due giornate propizie per l’amore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: le coppie più in difficoltà possono chiarire. Grazie a Mercurio nel segno, le idee sono buone, inoltre vuoi rimetterti in forma, dopo una parentesi di malessere avuta all’inizio di febbraio.

Toro, sei conscio di ciò che sta succedendo, ma grazie a Giove nel tuo segno non sarà così complesso fare delle scelte che più che altro saranno inevitabili! Se, per esempio, hai avuto dei problemi con persone sbagliate oppure, in passato, hai commesso un errore adesso si possono appianare le divergenze. L’amore può essere recuperato: l’inizio di marzo è stato piuttosto pesante, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox, e probabilmente oggi c’è anche chi vuol tornare sui suoi passi perché si è accorto di aver sbagliato qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono chiamati alla sincerità, focus sull’amore per il Cancro

Gemelli, bello il weekend per le emozioni! Tuttavia oggi c’è da sborsare qualche soldo per bollette o spese emergenti in generale: è colpa di Saturno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Gli appuntamenti amorosi sono favoriti, anche se alcune coppie dovranno schiarirsi un po’ le idee: con il nuovo transito di Venere, se hai detto bugie in passato, ora sarai costretto a essere sincero.

Cancro, un bellissimo cielo per le emozioni. Ci sono cancerini che cercano l’amore e potrebbero trovarlo se c’è buona volontà oppure quelli in coppia che rilanciano la loro storia. Se invece non va bene il rapporto, trovare qualcuno al di fuori sarà facile: Capricorno e Leone sono due segni che possono diventare di riferimento, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

