Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 agosto 2023/ La Bilancia ha bisogno di confidarsi e lo Scorpione si annoia

Leone, è il momento della grande luce. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che Sole, Luna e Venere nel segno sono come un riflettore che illumina però anche gli angoli bui di un legame. Non è escluso che ci siano state delle polemiche: nei giorni 7,8 e 9 agosto qualcuno potrebbe aver discusso. Sappiamo che il Leone è reduce da una primavera un po’ particolare, per quanto riguarda i rapporti di lavoro e quindi, con Giove dissonante, da tempo non accetta più imposizioni. In questo momento dovresti parcheggiare un po’ l’orgoglio e ragionare un po’ su quello che ti conviene fare. Se la tua è una coppia stabile, non temere! Ma se ci sono stati dei problemi, in questi giorni, con ogni probabilità, sono saltati gli altarini.

Vergine, il 17 la nuova Luna sarà nel tuo segno a fare compagnia a Mercurio e Marte: tutti in ottimo aspetto a Giove! È vero che è agosto, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox, ma chissà che non arrivi entro il 20 una buona notizia di lavoro. Gli impegni saranno importanti, la possibilità di affermarsi raddoppia e meriti un premio! Perché stai affrontando questa opposizione di Saturno con grande stile: anche se hai cambiato ruolo, se hai troncato un rapporto di lavoro e stai cambiando atteggiamento verso alcune persone, grazie alla tua buona volontà e ai pianeti che ti coprono le spalle, riesci a stare a galla. È probabile che, di recente, ti sia reso conto che non tutti lavorano come dovrebbero e soprattutto a tuo favore.

Bilancia, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che sabato e domenica la Luna sarà nel tuo segno. Avere al proprio fianco una persona confidente e protettiva è fondamentale per te. La Bilancia è il segno della coppia: questo non significa che non si regga in piedi da sola, ma quando c’è un problema si confida, ne parla, ascolta tanti pareri e quindi tutti coloro che hanno subito un tradimento di lavoro (si spera non d’amore) e che si sono allontanati da alcune persone, ora hanno un coraggio eccezionale e possono innovare e realizzare qualcosa di bello. A questo proposito, sabato e domenica questa Luna nel segno dice di dare spazio alle proprie passioni.

Scorpione, questo è un cielo un po’ particolare e si spera che le giornate di metà agosto non siano vissute con qualche dubbio oppure in maniera noiosa. L’Oroscopo di Paolo Fox pensa a chi ha tante responsabilità, a chi si deve occupare della famiglia: per carità è importantissimo prendersi cura di chi si ama, però ci può essere un po’ di noia. Queste stelle potrebbero portare anche qualche dubbio nel lavoro: qui dobbiamo affrontare una situazione che è un po’ sottotono da metà maggio. Non fare il passo più lungo della gamba e da domani ci sarà un recupero.











