Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela la prospettiva delle stelle anche oggi, giovedì 16 febbraio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Ci stiamo avvicinando a importanti movimenti planetari, specialmente di Saturno e Venere, e questi hanno degli effetti sui segni zodiacali. Vediamo le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: lavoro e amore importanti per il Sagittario, momento top ed escalation positiva per il Capricorno

Sagittario, l’avventura è il tuo pane quotidiano e se poi questa si rivela possibile in amore, meglio così! Venere dal 20 torna attiva e, anche se fino ad oggi ci sono stati dei contrasti sentimentali, si potrà recuperare: con la stessa persona o con qualcun altro! Sappiamo che il Sagittario, quando si annoia, non si fa pregare: frequenta nuova gente e inizia ad allargare il giro delle conoscenze. Con Giove e Venere a favore, proprio alla fine di febbraio, potrà portare delle novità e questo è un momento utile soprattutto per il lavoro in proprio o per chi ha a che fare con la creatività, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, questo è un anno da vincitori e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che sia già arrivato un premio, anche perché l’aveva già detto e scritto nel suo libro in tempi non sospetti. Adesso lo riconferma e aggiunge che lo sarà ancora di più da maggio. Ci sono però anche dei Capricorno che, da qualche tempo, si sono isolati: questo è un segno che vuole avere successo, ha una grande ambizione ma, se poi non riesce a ottenere quello che desidera, a volte si mette da parte. Alle persone Capricorno che stanno adottando questo comportamento, che non frequentano tanta gente e sono un po’ isolate, si chiede di farsi avanti! Altrimenti questo cielo importante, di rivelazione, non potrà essere vissuto. Circondati di persone che sono serie e attendibili per nuovi progetti di lavoro. Le coppie che si vogliono bene, entro l’estate potrebbero fare “il grande passo”.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario si gode le trasgressioni, i Pesci si devono preparare a cambiamenti profondi con l’imminente ingresso di Saturno

Acquario, il desiderio è quello di vivere rapporti movimentati e un po’ trasgressivi. L’Acquario più si sente fuori dal mucchio e meglio sta. In questo momento le stelle favoriscono un atteggiamento particolare! Attenzione alle provocazioni, perché alcuni Acquario, quando si sono prefissi uno scopo, diventano dispettosi. Cercate di non andare oltre le regole del gioco, tanto più che questo è un periodo che funziona e quindi non bisogna impegnarsi neanche troppo, per attirare l’attenzione. Perplessità di lavoro possono essere superate e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che, tra marzo e aprile, bisognerà fare una scelta.

Pesci, questo periodo dovrebbe segnare una sorta di inizio per una nuova vita, la cui data di partenza ufficiale è il 7 marzo 2023. Non cambierà tutto in questa giornata, ma da questa data inizierà il transito di Saturno nel segno e arriverà un bel Giove da maggio. L’Oroscopo di Paolo Fox vuol far capire, soprattutto a coloro che sono molto giù di corda, che molto cambierà. A volte, per stare meglio, dobbiamo anche perdere qualcosa che ci fa stare male: è il gioco della vita e il destino potrebbe anche essere un po’ crudele, da questo punto di vista. Ricordatevi sempre però che dopo una fine, c’è sempre un nuovo inizio e conta il fatto che, in questi giorni, è utile ritrovare un buon equilibrio: “chi ha tempo non aspetti tempo”. Weekend in arrivo che aiuterà anche gli incontri e le emozioni del cuore.











