Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 giugno 2024/ Arriva Venere in Cancro e il cielo cambia volto: cosa accadrà?

Ultimo giorno di Venere in Gemelli e da domani il pianeta dell’amore visiterà il segno del Cancro, dando il via a una seconda parte del mese che, come Paolo Fox aveva annunciato, sarà più o meno favorevole in base ai segni. Certamente Cancro, Scorpione e Pesci vivranno giorni migliori di quelli che han vissuto fino adesso, ma anche Toro, Vergine e Sagittario. Oggi, tuttavia, Venere e Luna sono ancora in segni d’aria e quindi Gemelli, Bilancia e Acquario avranno una bella giornata.

Ariete

La Luna è opposta e Venere, da domani, sarà un po’ nervosa e potrebbe causare reazioni strane: cerca di trascorrere le prossime ore in serenità. L’Oroscopo di Paolo Fox ti anticipa che i prossimi 15 giorni saranno un po’ polemici e quindi, se c’è qualcuno che non sopporti, è probabile che già da questa domenica la riprenderai.

Toro

Ottobre e novembre 2023 e febbraio 2024 sono stati mesi particolarmente critici per il tuo segno zodiacale. Tuttavia, gli ultimi mesi sono stati vissuti con Giove nel tuo spazio zodiacale: questo significa che anche se ci sono state delle complicazioni, queste erano funzionali a chiudere cose della tua vita che non meritavano più la tua attenzione e dedizione. Adesso quindi potrebbe addirittura rinascere l’amore e, da domani, Venere ti aiuterà in questo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

È una domenica importante con Giove e Luna in aspetto ottimo: la voglia di stare con gli altri è tanta e un amore può essere rafforzato. Il passato negativo, per i sentimenti, va superato e chi si è separato potrà nuovamente scendere in pista, secondo l‘Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Una fase di grande recupero con tanti pianeti nel tuo spazio zodiacale da domani: arrivano finalmente le risposte che attendevi! Se, ultimamente, hai fatto delle richieste, nei prossimi giorni sarai premiato. Sarai nuovamente protagonista del cielo e della tua vita anche se hai vissuto delle problematiche. Oggi la Luna è ancora in opposizione e può innervosirti un po’, ma l’Oroscopo di Paolo Fox assicura che sono sensazioni passeggere.

Leone

Devi proiettarti fin da adesso verso luglio: Venere entrerà nel tuo segno, provocando un aumento del fascino e della volontà di riscatto. Maggio è stato un mese difficile, vissuto più in silenzio e preparazione che attivamente, ma nel prossimo futuro arriveranno le soddisfazioni, anche se ci sono dei Leone che devono recuperare dal punto di vista fisico, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Da domani si risale la china: la prima metà di giugno è stata dura, soprattutto perché molti non ti hanno ascoltato. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, molti nativi del segno hanno “ripulito” la propria vita dalle relazioni tossiche o comunque che non erano importanti: è l’effetto di Saturno opposto che, già dall’anno scorso, ha portato a fare scelte diverse. Ci sarà una bella Venere da domani e anche l’amore potrà riprendere quota.

Bilancia

La seconda metà del mese potrebbe far riemergere problematiche del passato: allontanati da chi già sai che vuole instillarti sensi di colpa. Nell’ultimo periodo ci sono state difficoltà, in particolare con Toro e Ariete, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ma questo momento ti consente di muoverti.

Scorpione

Finalmente arrivano risposte alle tue richieste e il cielo volge in positivo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Da domani, Mercurio, Venere e anche la Luna saranno in aspetto ottimo e questo porterà fortuna nei contatti e chiarezza mentale: molto utile, in questa fase, per prendere la giusta direzione. Se un progetto è stato sospeso o abbandonato per motivi vari, potrai recuperarlo.

Sagittario

Potrai cancellare la prima metà del mese con tante opposizioni dei pianeti, perché adesso si recupera, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. In particolare il 6 giugno, ma anche gli ultimi giorni, sono stati pesanti: ti hanno sostenuto il tuo ottimismo e la tua forza. Sei generoso di natura, ma cerca di aprirti con le persone con cui ne vale la pena.

Capricorno

Questa seconda metà del mese sarà un po’ dura sul piano fisico. Le questioni di tipo pratico ed economico funzionano anche il questo periodo, tuttavia attenzione perché sei senza energie e forse è il momento di dire stop e fare un check up, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione ai sentimenti che sono da tenere sotto controllo.

Acquario

Giove e Luna sono molto belli! Questo significa tanta creatività ed emozioni vere. Sentimenti in primo piano e questa domenica sarà molto intrigante: se c’è qualcuno che ti piace, l’Oroscopo di Paolo Fox ti spinge a incontrarlo.

Pesci

Come per altri segni, la seconda metà di giugno sarà di grande recupero, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox : il 17, il 18 e il 19 sono giornate da ricordare, perché se devi fare un incontro saranno molto favorevoli, per cui fai programmi fin da adesso. Questo è il momento migliore per rendersi disponibili: anche se non hai avuto soddisfazione per un risultato (i primi 15 giorni di giugno sono stati duri) adesso avrai campo libero. Stai attento alle persone false e a chi ti sfrutta senza ricompensarti: smaschera i tuoi “nemici”.











