Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

La novità dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 16 marzo 2023, è l’ingresso di Venere in Toro. Chissà come si rifletterà questo cambiamento sui segni zodiacali: scopriamolo, grazie alle frequenze di Radio LatteMiele, per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve stare attento all’impulsività, il Toro vede l’ingresso di Venere nel segno in serata

Ariete, anche se queste stelle cambiano rapidamente, tu non cambi la tua visione del futuro che è attiva e reattiva. Certamente alcune situazioni saranno prese di petto, perché l’Ariete non è certo il tipo che le cose le manda a dire e, soprattutto, le manda a fare. L’azione diretta è importante, ma non bisogna essere troppo impulsivi: quante volte ti sei preoccupato di aver commesso degli errori, proprio per colpa di una certa istintività? E magari ti sei anche fidato di persone che non erano quelle giuste: si aprono soluzioni diverse, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, più volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato di prospettive interessanti, come quel Giove che arriverà a maggio. Parlando però del momento, proprio oggi Venere cambia tutto! E speriamo che cambi anche il tuo atteggiamento in amore. Molti stanno cercando di portare avanti un sentimento, nonostante tante perplessità: ora Saturno è tornato attivo, ma chissà quante coppie, negli ultimi due anni, ne hanno passate di tutti i colori. Tu sei la persona più importante nella coppia, quella che regge il timone ed è tempo di fare grandi scelte: anche le coppie che sono da molti anni ufficiose, potrebbero fare un passo importante e definitivo.

Oroscopo di Paolo Fox: l’amore conforta i Gemelli in un momento non facile, il Cancro beneficia della nuova Venere

Gemelli, giornata di recupero, ma qualcosa cambia sul lavoro. Evidentemente, questo è un momento in cui devi rivedere alcuni accordi o contratti. Questo Saturno è particolare: se il tuo rapporto è segnato, lavorativamente, da queste freddezze di Saturno da poco ostile e se sei nato nella prima decade del segno, devi far presente le tue richieste. A volte ti sembra, ma non è detto che sia vero, che certe situazioni siano costruite ad arte per bloccarti, Per fortuna, l’amore è in una fase di risveglio, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, tra poche ore, il nuovo transito di Venere favorirà anche te e quindi chi ha avuto la forza di mantenere un rapporto fino ad oggi non tornerà sui propri passi. Chi vuole vivere una nuova storia avrà sempre più fortuna: niente di più eccitante, per chi è solo da lungo tempo o si affaccia per la prima volta nel mondo dell’amore, di questo cielo! L’Oroscopo di Paolo Fox pensa ai giovani alle prime esperienze, ma anche alle persone mature. con una brutta storia alle spalle: si riparte!











