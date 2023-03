Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

La novità dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 16 marzo 2023, è l’ingresso di Venere in Toro. Chissà come si rifletterà questo cambiamento sui segni zodiacali: scopriamolo, grazie alle frequenze di Radio LatteMiele, per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve trovare un equilibrio, la Vergine si sta liberando delle opposizioni

Leone, è una settimana che non passa più! Proprio tu che ami fare tante cose devi cercare di risolvere qualche intolleranza. Ricordate quando l’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato che ci sarebbero state delle problematiche e che qualcuno si sarebbe scontrato con un capo o contro una persona ostile? Combattete questo aspetto tipico del carattere, un po’ furioso, in certi momenti, e anche verbalmente aggressivo, perché potreste inciampare in qualche strana situazione: è tempo di ritrovare un buon equilibrio. L’amore potrebbe tornare in una fase di tensione, se non si sta attenti alle parole.

Vergine, Venere inizia un transito importante, poi piano piano tutte le stelle che sono state un po’ ostili si allontaneranno verso nuove mete. “L’ottimista proclama che siamo nel migliore dei mondi possibili, il pessimista teme che sia vero”, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, e tu rimani sospeso in una forte tensione: tra quel rigore che domina la tua personalità e che ti porta a credere che solo le cose concrete, reali e visibili siano importanti e quel desiderio di vivere sensazioni speciali, che solo l’incontro con una persona molto fantasiosa può portare.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve controllare la sua vita, lo Scorpione ha una bella Luna dal pomeriggio

Bilancia, momento di esitazione, ma anche di controllo: un controllo necessario in tutte le situazioni della tua vita. L’Oroscopo di Paolo Fox lo dice anche a chi ha avuto un problema di lavoro, a chi magari ha trascinato in amore delle tensioni. Sai che a volte non parli per paura di creare disagi, ma chi accumula delle emozioni negative, alla fine sbotta e qualche tensione c’è stata, con il segno del Cancro, della Vergine e anche con il Toro.

Scorpione, la Luna torna attiva nella seconda parte della giornata e quindi questo è un cielo emozionante, per certi versi. Se c’è da rinnovare un accordo, va bene, sarai anche disponibile e forse giocherai a fare anche il prezioso, ma alla fine va bene così. “Quanti soldi mi dai?”: il vero problema dello Scorpione adesso non è che è diventato improvvisamente venale, ma che si vuole concedere solo se ne vale la penna: alcuni rapporti, soprattutto professionali e l’Oroscopo di Paolo Fox spera non affettivi, sono condizionati proprio dall’andamento economico. Vale la pena di riprogrammare e organizzare nel modo migliore iniziative della libera professione.

