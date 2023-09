Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 settembre 2023/ Stelle spericolate per l’Ariete e il Toro raccoglie i frutti

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ama il rischio, il Toro finalmente risolve

Ariete, “chi si ferma è perduto”, si dice di solito, ma per il detto dovrebbe essere “chi ti ferma è perduto”, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento hai una vitalità e un’energia talmente grande che nessuno può permettersi di dirti quello che devi o non devi fare: non accetti interferenze da parte di terzi, però un buon consiglio potresti anche accettarlo, dal momento che nel passato, per fare di testa tua e di corsa, hai commesso degli errori. Comunque, questo cielo spericolato porta anche a compiere degli azzardi: nel lavoro a fare cose che non avevi mai fatto prima e ad accettare impegni particolarmente gravosi. Via libera all’amore e, anche qui, all’avventura.

Toro, l’Oroscopo di Paolo Fox aveva spiegato che la seconda parte di settembre avrebbe dato qualcosa di più: siamo arrivati! Quelli che avevano un contenzioso aperto e che da giugno si sono ritrovati a dover vivere dei conflitti, adesso dovrebbero essere quantomeno più tranquilli. Certamente siete più forti di prima! L’unico lato incerto è l’amore, perché anche se i panni sporchi si lavano in casa, ci sono state delle persone che hanno vissuto dei forti conflitti. In caso di grossi problemi, aspettate ottobre perché avrete un’idea diversa di tutto l’insieme.

Gemelli, ritrovare tranquillità non è semplice, in un momento in cui ci sono delle tensioni anche interiori. Evidentemente c’è qualcosa che non va e qualcosa che dovete anche risolvere con voi stessi. Qualcuno vive con una sorta di spada di Damocle sulla testa, come se avesse paura che, da un momento all’altro ci sia un problema. Giove aiuta, ma Saturno contrario ha rallentato le risposte e forse ha anche privato, in certi casi, dell’amore, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, si parte con una situazione particolare. Il fine settimana porterà alla luce qualche dubbio che potrebbe anche essere di carattere sentimentale. Questo non è un cielo da gravi problemi in amore, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox: chi ha vissuto una separazione non torna sui suoi passi, questo è certo, però chi ha già una storia dovrebbe cercare di evitare conflitti. Sabato e domenica saranno giornate un po’ più nervosette, da questo punto di vista.











