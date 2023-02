Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo alle porte del weekend, ma non solo: oggi è venerdì 17 febbraio 2023, una data sgradita ai supestiziosi. Vediamo cosa ne pensa l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele, anche in vista di importanti movimenti planetari imminenti che influiranno su molti segni. Di seguito, le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: attenzione alla routine per il Sagittario, il Capricorno scala le vette del successo

Sagittario, cosa ti crea i maggiori problemi? Il fatto di vivere una vita sempre uguale al giorno prima, il fatto di rimanere troppo tempo chiuso in un ufficio. I più bravi, tra i Sagittario, sono quelli che si mettono in gioco o hanno un’attività che consente movimento e contatti. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox, in questo ore, è di prendere tutto con calma e in amore di non rivangare tensioni che ci sono state in passato.

Capricorno, sei tra i vincitori del periodo, l’aveva detto in tempi non sospetti l’Oroscopo di Paolo Fox, ma aveva anche sottolineato come i primi mesi di questo anno sarebbero stati faticosi. È normale che sia così: chi vuole arrivare alla meta, deve scalare una montagna, in qualche modo. Tu sei nella fase di scalata e anche se hai già avuto un piccolo applauso a scena aperta, devi pensare che la meta è maggio 2023: da ora stanno partendo delle nuove situazioni! Dipende da come ti poni, da cosa vuoi fare e chi si è troppo isolato dovrebbe guardarsi attorno.

Oroscopo Paolo Fox: buon momento per l’Acquario in tutto, i Pesci taglino i rami secchi

Acquario, Giove e Venere in aspetto interessante, Marte a favore. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che non sia il caso di fare il bastian contrario: mettere in imbarazzo chi la pensa diversamente da te è uno sport che ogni tanto pratichi, anche perché ti piace fare un po’ di caos attorno, però visto che il periodo funziona e che dal 20 avremo una bella Venere, bisogna ritrovare serenità e tranquillità. Non sarebbe sbagliato fare qualcosa che appaghi il proprio fisico e che aiuti anche a stare meglio. Chissà quanti Acquario, in questo momento, stanno già programmando un piccolo viaggio, un’escursione, qualcosa di divertente da fare con le persone giuste: magari col proprio amore!

Pesci, sappiamo che la data di partenza, per una revisione totale, è il 7 marzo 2023. Da quella data, molte cose cambieranno. Sai anche che, in questo periodo, c’è un po’ di confusione e quindi è molto importante tagliare rami secchi e cercare di risolvere problemi che sono nati negli ultimi tempi. Inutile aggiustare le cose che non funzionano e pensare che una persona cambi, solo perché i pianeti cambiano: no! Se c’è un percorso sbagliato, bisogna cambiare strada e iniziare una nuova stagione della propria vita. Le stelle aiutano e questo weekend sarà rivelatore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

