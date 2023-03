Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Venere, il pianeta dell’amore, è entrata nel vivo del suo transito in Toro e assume le tendenze del segno che attraversa, oltre a essere buona per qualcuno e dissonante per altri, nello zodiaco. Scopriamo, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 17 marzo 2023, come sarà l’andamento per Leone, Vergine. Bilancia e Scorpione. Tutti i giorni, l’astrologo ci comunica le previsioni astrologiche su Radio LatteMiele, grazie alla rubrica di successo “Latte e stelle”.

Oroscopo Paolo Fox: consigliata la cautela per il Leone, la Vergine deve sfruttare questa bella Venere

Leone, una Luna opposta nel weekend dice: “Attenzione a non fare troppo!”. Cautela, quindi, negli sforzi e bene essere saggi nell’alimentazione: in qualche modo, hai messo alla prova il tuo fisico. Arrabbiarsi, eccitarsi nel combattere è una cosa che capita a molti Leone, ma quando non si è troppo sicuri della propria posizione, è meglio temporeggiare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, un buon momento di recupero, considerando che la Luna è in buon aspetto. L’Oroscopo di Paolo Fox chiede ai Vergine, anche se è difficile, di aspettare, prima di reagire a una provocazione. Probabilmente, molti sono in attesa di una notizia, in particolare se nel lavoro sta cambiando qualcosa. Cari cuori solitari: sappiamo che vi concedete con molto rispetto degli altri e forse siete anche amanti della privacy, però questa Venere, da giovedì, incita anche i meno solerti, anche quelli che hanno paura di sbagliare: sarà evidente nei modi di fare. Intanto, sarebbe il caso di frequentare gente nuova, se si è soli da tempo.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia piano piano esce dalle opposizioni planetarie, Venere causa ripensamenti in amore allo Scorpione

Bilancia, le opposizioni planetarie hanno reso tutto un po’ difficile: avresti bisogno di spunti nuovi, di idee e di emozioni. Il peggio è “quasi” del tutto passato, perché attorno al 22 avremo un altro momento di forte tensione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Non fermarti di fronte alle provocazioni! Non è facile adesso mantenere la calma, soprattutto se stai facendo una cosa a cui tieni e vedi che attorno a te, anziché aiuto, ricevi critiche. Pensa che il futuro sarà dalla tua parte e che, in fondo, anche le situazioni più complesse aiutano a capire quale sia la strada migliore da perseguire.

Scorpione, da giovedì, questa Venere provoca qualche ripensamento o forse, dal punto di vista delle relazioni, sarà necessario capire cosa ti passa per la testa. I legami che iniziano in questo periodo non sono del tutto protetti oppure proprio tu potresti prendere tempo, prima di fare una scelta definitiva, ipotizza l’Oroscopo di Paolo Fox. Molto importante, a proposito, capire se un lavoro vale oppure no e molti metteranno in ballo la retribuzione economica: non siete venali, però è anche giusto farvi pagare per quello che meritate.











