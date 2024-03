Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 marzo 2024/ La Vergine è confusa e lo Scorpione si conforta con l’amore

Oroscopo Paolo Fox: Venere alleggerisce il Leone, la Vergine va meglio domani

Leone, Venere ha finito di affliggerti e adesso puoi tirare un sospiro di sollievo liberandoti di un peso. Ci sono forse dei Leoni preoccupati per questioni familiari o per un dispiacere che è arrivato recentemente. Bisogna individuare nuovi traguardi o sfide e c’è chi si affiderà a un legale per una causa o un ricorso. Aprile sarà un mese importante per i segni di fuoco, dal punto di vista relazionale, e quindi anche per te, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, c’è un blocco nelle emozioni o un fermo in generale. C’è chi molto semplicemente vuole andare in vacanza o è in pausa di riflessione, ma comunque non c’è tutto il dinamismo e la voglia di costruire che c’era ai primi di febbraio. Ora si guarda tutto con occhio critico e si pensa di prendere una decisione. Domani sarà migliore e stai attento in amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, revisione della vita: work in progress! Aprile sarà un mese che, dal 5 al 29, imporrà scelte definitive, dettate dall’aver vuotato il sacco, dopo un periodo di silenzio. Probabilmente anche le cose che hai fatto fin’ora non saranno più le stesse e da giugno molte cose cambieranno. Si potranno fare nuove conquiste, ma solo lasciando andare qualcosa, dice sibillino l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, ci sono questioni familiari di vario genere da risolvere. Questa domenica è una giornata che non ha le idee chiare. Tra lunedì e martedì ci saranno telefonate a sorpresa e incontri: preparati a una settimana importante! L’amore è decisivo e abbiamo stelle molto belle, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox.

