Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 settembre 2023/ Vergine senza tregua e Bilancia sollecitata da Luna e Marte

Oroscopo Paolo Fox: weekend adatto all’amore per il Leone, la Vergine non riesce a “staccare”

Leone, grande voglia di riscatto: com’è possibile riscattarsi? Per esempio dimostrando quanto si è forti nell’ambito del lavoro. Ecco perché tanti appartenenti a questo segno zodiacale hanno anche accettato degli incarichi superiori alle proprie possibilità o comunque molto impegnativi. Se ci sono troppi pensieri per motivi di soldi o di lavoro, bisogna pensare all’amore: nel weekend questo è stato e sarà più facile, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, “prima il dovere e poi il piacere” è la tua massima, per l’Oroscopo Paolo Fox. Ogni tanto, pensi di poter fare a meno di certi obblighi: organizzi una partenza, cerchi di allontanarti da tutto quello che provoca fastidio, però poi i pensieri tornano lì, come un boomerang, e devi tornare indietro, rifare cose che hai già fatto per restare sereno. Tutti quelli che hanno trascinato una relazione complessa ora vogliono vivere relazioni più serene.

Bilancia, avere Luna e Marte nel segno significa anche aumentare sensibilità, irascibilità e lunaticità, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Questo è un momento in cui avresti bisogno di maggiori certezze e forse sei nervoso perché a questo punto dell’anno ti saresti aspettato di avere maggiori vantaggi e invece sei ancora indietro sui tempi che avevi previsto: questo non è accaduto per colpa tua, ma perché probabilmente hai avuto un problema fisico o personale, tale per cui bisogna cercare di ritrovare un po’ di tranquillità, nonostante tutto. L’amore conta di più.

Scorpione, vorresti vivere in maniera più tranquilla, ma ci sono delle prove da superare. L’Oroscopo di Paolo Fox ti vede come un atleta che ancora non ha iniziato la gara, ma si prepara per gareggiare: qualsiasi cosa tu stia facendo adesso, è di preparazione per un futuro migliore. Per esempio chi lavora part-time si aspetta qualcosa di più, per il futuro: ci saranno delle novità alla fine. L’amore è importante, ma da qualche tempo pare che tutto sia difficile da gestire.











