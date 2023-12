Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 dicembre 2023/ Luna opposta per la Vergine, la Bilancia si lecca le ferite

Oroscopo Paolo Fox: cambiamenti per il Leone, la Vergine oggi ha la Luna storta

Leone, si parte con una discreta energia. Le questioni di lavoro sono importanti, l’amore, in questi giorni, è un po’ sottotono e bisogna capire perché: c’è chi ha un amore lontano, chi pensa di recuperare un po’ di soldi e magari anche cosa fare da maggio 2024 in poi. Queste stelle invitano soprattutto i liberi professionisti a pensare a cambiamenti che saranno attivi soprattutto da primavera, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. La fine del mese porterà emozioni importanti e quindi converrebbe organizzare un capodanno piacevole.

Vergine, nasce con la Luna in opposizione questa giornata. È probabile che ci siano troppe cose da fare. Tu hai un ordine mentale che non sempre tutti seguono e, quando accade che ci siano dei contrasti, cerchi di mettere tutto a posto. Se però hai a che fare con chi sfugge, con chi non ha la voglia di assumersi delle responsabilità, è normale che ci si senta un po’ giù di corda. Qualche polemica di troppo può tornare, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, il passato dev’essere in qualche modo dimenticato, a meno che non abbia lasciato traccia sul tuo fisico, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato che, da quest’estate, sono tanti i Bilancia che hanno dovuto affrontare grandi tensioni, proprio anche a livello di salute. Si prospetta un Natale diverso dagli anni passati. Recupero di discorsi interrotti, in amore e sul lavoro.

Scorpione, Venere non è solo passione, ma anche sensazione di stare bene, fascino: se ti proponi in questi giorni, puoi ottenere maggiori riscontri proprio perché piaci e attrai. L’amore si può risvegliare così come un’amicizia profonda. Una persona, improvvisamente, ti apparirà diversa da com’era prima e un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. I cambiamenti attuali saranno decisivi anche per il lavoro, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

