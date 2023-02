Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo quasi al termine di un’altra settimana e anche oggi, sabato 18 febbraio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le tendenze astrali per questa giornata, come tutti i giorni, dalla sua rubrica “Latte e stelle” su Radio LatteMiele. Vediamo le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve sfruttare questo Giove ancora ottimo, il Capricorno scala la sua vetta per il successo

Sagittario, è molto importante aprire gli orizzonti e anche frequentare persone diverse dal passato. Mettere “i puntini sulle i” è necessario entro la fine di aprile, perché dopo Giove non sarà più così eccellente, nell’elargire i suoi favori. L’amore, agli inizi di febbraio, potrebbe aver vissuto dei conflitti, la cui natura dipende dalle situazioni: se sono dei battibecchi utili al rapporto, perché sappiamo che litigare e poi fare pace è anche intrigante, oppure se questi battibecchi sono motivati da un distacco profondo, da differenze troppo nette. Bisogna capire come stanno le cose, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, arriva Saturno buono da marzo e da maggio ci sarà Giove interessante. Il successo lo si ottiene sempre in base alle proprie capacità, perché non è l’oroscopo che di regala le capacità di emergere e sei tu che ti devi preparare, però tutti coloro che si sono impegnati o hanno fatto una ricerca negli ultimi anni, per ottenere qualcosa, ora non sono indietro agli altri e anzi, l’Oroscopo di Paolo Fox spera che sia già arrivata una conferma, una vittoria. E pensare che siamo solo all’inizio, ma è come se stessi effettuando una scalata: la vetta si intravede, ma non è ancora stata raggiunta. Per i più bravi, sarà proprio da maggio che ci saranno delle soluzioni. L’amore va un po’ tutelato, soprattutto se hai a che fare con una persona che non capisce completamente le tue motivazioni oppure se hai troppe cose da fare e non hai tempo da dedicare ai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox: un bel weekend a coronamento di una settimana positiva per l’Acquario, i Pesci festeggiano l’ingresso del Sole nel segno

Acquario, fine settimana importante da vivere con un sorriso. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che già ci siano state delle novità, fino a ieri, e intanto Giove e Venere sono dalla tua, Marte è in aspetto buono e hai un atteggiamento disponibile nei confronti degli altri. C’è la ricerca di novità che potrebbero anche essere inserite in un rapporto di vecchia data o in un lavoro che ha bisogno di essere rivisto. Emozioni in più.

Pesci, piano piano ci avviciniamo a questa fatidica data del 7 marzo e non è che in 48 ore si risolva tutto, ma dal 7 in poi Saturno imporrà una revisione totale della tua vita: se non hai detto delle cose, sarà necessario parlare e tutti quelli che hanno un problema in casa o che magari sono anche preoccupati per una persona, dovranno agire per cercare di risolvere delle difficoltà. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che il Sole è da poco entrato nel tuo segno e quindi possiamo dire che, tra oggi e domani, si bilanciano tante emozioni.











