Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 gennaio 2024/ Il Leone è sotto attacco e lo Scorpione è nervoso per la Luna

Oroscopo Paolo Fox: successo ostacolato per il Leone, i nati Vergine sono attivi ma stanchi

Leone, per la maggioranza dei nativi, il periodo è interessante: si possono fare delle scelte utili, ma soprattutto, chi ha la possibilità di farsi notare avrà un discreto successo. Cosa crea qualche dubbio? Per esempio la situazione economica, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, in particolare per chi pensa di fare tanto e di guadagnare poco. Ecco perché ci sarà una rivalsa in atto. Attenzione agli attacchi diretti da persone che vorrebbero vederti un po’ più in basso: è normale, perché il Leone spesso ha un atteggiamento da giudice che, ovviamente, non tutti sopportano. Prima di fare scelte azzardate, aspetta almeno la fine di maggio, riguardo a scelte di lavoro di un certo peso.

Vergine, cerca di organizzare bene le cose a livello lavorativo: sei in grado di fare tanto, però, in queste giornate sei anche stanco e nervoso. L’importante è arrivare allo scopo, perché il fine giustifica i mezzi, però se ci fosse qualche aiuto in più, saresti maggiormente soddisfatto. Grande intraprendenza e voglia di fare! La fine di gennaio porterà qualcosa di meglio, soprattutto alla fine, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia stia tranquilla fino a febbraio, lo Scorpione ha la Luna opposta

Bilancia, non è un periodo semplice. Le insicurezze possono diventare un limite: chi non è sicuro delle proprie azioni pensa che gli altri abbiano di più! Non bisogna fare paragoni con quello che vivono le persone che hai attorno, anche se qualcuno potrebbe averti provocato. Prima di parlare, almeno fino al 10 febbraio, analizza bene le situazioni e informati: cerca, insomma, di non dire cose che non stanno né in cielo né in terra, perché potresti pentirtene, allerta l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questo è un segno che inizia a risalire la china e avremo anche un finale di gennaio molto importante, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse un programma è stato chiuso, ma si potrà ripartire con coraggio. Si nota una Luna opposta: quando ci sono questi aspetti planetari, non è facile mantenere la calma e qualcuno diventa provocatorio, si sente di dover dire tutto quello che pensa. Nei rapporti con alcuni segni, come Acquario e Leone, c’è una fase di verifica che bisognerebbe tenere sotto controllo.











