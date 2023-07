Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 luglio 2023/ L’ultima parte del mese sarà più positiva per Vergine e Bilancia

Oroscopo Paolo Fox: nuove chance per i Leone single, i Vergine devono stare attenti in amore

Leone, irascibilità e irritabilità: sono sensazioni da allontanare! È vero che in questi giorni sei esigente e nervoso, però puoi davvero invertire anche la pagina dei sentimenti, soprattutto quei Leone che sono stati soli per tanto tempo e sono rimasti delusi e che quando vivono una situazione difficile in amore, rimangono feriti nell’orgoglio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Queste persone che non si sono mosse e che non hanno voluto rimettersi in gioco adesso possono avere un’occasione in più. Riflessioni importanti per chi deve organizzare un’attività.

Vergine, già da qualche mese sono cambiati dei riferimenti: chi ha dovuto rinunciare a un ruolo, chi ha dovuto inventarsi qualcosa di nuovo, adesso è in pista per fare qualcosa di più. In amore non ci sono stelle molto toniche e l’Oroscopo di Paolo Fox mette in guardia dal mandare in crisi un rapporto. Qualche problema da risolvere tra genitori e figli, con soluzioni più evidenti alla fine di luglio.

Bilancia, dal 14 luglio è iniziata una fase un po’ particolare: attenzione perché quando ci si sente troppo sicuri di sé, si rischia anche di sbagliare e questo è un problema, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. I Bilancia che ora hanno una difficoltà forse devono rimproverare più sé stessi che non il destino, per non essere stati abbastanza accorti. Bando alle cose negative! È arrivato il momento di decidere: c’è una buona visibilità che riguarda il lavoro e dal 23 il Sole sarà attivo. Cura un po’ di più la forma fisica e i sentimenti sono favoriti: adesso c’è anche chi si rende conto di essere molto amato.

Scorpione, troppe tensioni planetarie e quindi c’è nervosismo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Di recente forse hai avuto anche un piccolo problema fisico: fosse per te, vorresti stare sereno, però la fatica è tanta, ogni tanto ci sono anche degli sbandamenti e questo Giove in opposizione parla di una situazione di lavoro mai gestita prima che nasce con un bel punto interrogativo. Anche se non sono mancate conferme, molti Scorpione ora si chiedono se tutto andrà bene come prima. Non sempre è facile mantenere la pazienza in amore!











