Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 marzo 2024/ Chiodo schiaccia chiodo per il Leone, dubbi per la Bilancia

Oroscopo Paolo Fox: nuovi amori per il Leone, la Vergine in coppia litiga

Leone, opportunità, progetti e considerazioni sono in corso. In amore, se ci sono dei problemi di coppia è importante prima capire cosa vuoi: hai un piano B al solito rapporto? Provalo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: meglio non incaponirsi su una situazione che non ha più senso di esistere. I giorni migliori per gli incontri saranno il 20 e il 21.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 marzo 2024/ Non tutto il male nuoce per il Toro, emozioni al top per il Cancro

Vergine, Venere in opposizione reca dubbi che non si possono risolvere velocemente: ci sono coppie che si trovano su posizioni diametralmente opposte e altre che hanno dei diverbi. Attenzione a quello che si dice e ci vuole maggiore comprensione. I progetti in corso vanno conclusi entro il mese di maggio, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 marzo 2024/ L'Acquario vuol partire in camper e i Pesci si godono Venere al top

Oroscopo Paolo Fox: incertezze per il futuro della Bilancia, intuizioni e amori per lo Scorpione

Bilancia, la Luna porta dei ripensamenti e porta incertezze per il futuro: non è ancora certo se alcuni progetti proseguiranno. Da giugno però ci saranno maggiori risorse, tuttavia tutto è ancora confuso e questo porta una certa ansia: non riversarla nei sentimenti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, ottimo oroscopo per i sentimenti: c’è un grande desiderio d’amore! Chi ha iniziato un nuovo progetto sperimentale da giugno avrà ciò che merita: un po’ di pazienza se adesso c’è un po’ di affaticamento. Incontri fortunati e intuizioni azzeccate possono accadere proprio in questi giorni, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 marzo 2024/ La Vergine è confusa e lo Scorpione si conforta con l'amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA