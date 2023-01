Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo arrivati a metà settimana e anche oggi, giovedì 19 gennaio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela com’è il cielo per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Fin qui abbiamo visto l’Ariete lottare, il Toro progettare, i Gemelli fare amicizie e il Cancro un po’ ombroso. Come andrà questa giornata?

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete non deve guardare la fatica ma il futuro, il Toro in evoluzione ha discussioni inevitabili

Ariete, faticosa ma produttiva, questa situazione astrologica: non perdete colpi – incita l’Oroscopo di Paolo Fox – ! Cominciate a guardare il futuro, perché il futuro è con voi e, soprattutto, Giove è nel segno. A volte, per avere ragione nella vita, bisogna scomodare un legale o comunque un esperto: chi lo farà, in questi giorni, non sarà scontento e anzi, potrebbe esserci persino l’occasione di un’eventuale rivalsa. In amore, chi ha chiuso una storia forse ci metterà un po’ prima di innamorarsi di nuovo, ma non escludo novità, già a marzo.

Toro, il fatto che ci sia questa carica di vitalità, questa voglia di fare, non esclude che ci sia anche qualche discussione, perché quando hai in mente di portare avanti un progetto, hai bisogno di qualcuno attorno che sia solidale. L’Oroscopo di Paolo Fox si immagina quindi i nati Toro che, ogni giorno, devono discutere con il partner brontolone o magari nei rapporti genitori/figli, in cui i problemi si risolvono un po’ più lentamente. Tu hai ragione e una grande forza, ma bisogna, ogni tanto, imporsi. Febbraio sarà un mese in cui bisognerà sopportare una certa tensione.

Oroscopo Paolo Fox: per i Gemelli focus sul lavoro, il Cancro si appresta a vivere momenti migliori

Gemelli, colpi di fulmine ce ne possono anche essere stati, però l’Oroscopo di Paolo Fox annuncia subito che febbraio sarà un mese che porterà avanti il lavoro: c’è chi ha ripreso da poco un progetto o un programma. Attenzione però: Saturno sta facendo il birichino e, a volte, i capricci di questo pianeta si fanno sentire anche prima dell’aspetto reale che ci sarà a marzo. Non è escluso quindi che qualcuno, fin da ora, abbia chiuso un programma o lo abbia rimandato e magari si sia sentito dire:”Guarda, per ora i soldi non ci sono! Calmati un po’, perché quello che vuoi fare si farà, ma non adesso”. Nel caso ci sia stato un imprevisto amoroso, sarebbe opportuno risolvere tutto entro il 27.

Cancro, questa è una giornata interessante e anzi, spero che abbiate già fatto dei discorsi importanti a persone che vi vogliono bene. Molto è già stato fatto a dicembre, un mese che ha creato dei blocchi: siete rimasti un po’ scontenti sul lavoro, vi siete fermati o avete detto, a una persona cara, che le cose non vanno. Attenzione alla gelosia! Per fortuna, l’Oroscopo di Paolo Fox preannuncia un periodo migliore.











