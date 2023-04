Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oggi, domenica 2 aprile 2023, è già una giornata di festa per molti, preludio di Pasqua, che sarà la prossima settimana. L’Oroscopo di Paolo Fox anche oggi ci regala le sue indicazioni astrologiche, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: occhio all’invidia per il Sagittario, il Capricorno vive una bella domenica

Sagittario, pausa di riflessione: proprio tu che ami fare e disfare, muoverti e regolarti anche sull’onda delle emozioni del giorno, da qualche tempo sei più riservato. Forse hai fatto troppo? L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che sei una persona molto ammirata, ma fra l’ammirazione e l’invidia, il passo è breve. Di conseguenza potresti anche avere scoperto che c’è gente, che ti frequenta, sorridente davanti ma un po’ insidiosa, quando volti le spalle. Qualcuno potrebbe pensare che sotto la tua abituale ingenuità, celi furbizia e arrivismo: non è così, perché sei solo una persona sincera che vuole fare tutto quello che desidera.

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

Capricorno, questa domenica è una bella giornata: vantaggiosa e interessante e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu abbia grandi progetti. È probabile che ci sia già stata una grande conferma e chi è a caccia di consensi non li perde davvero. Questo cielo è molto importante anche per l’amore:Venere parla di un netto miglioramento. Addirittura, chi non lo ha già fatto potrà farlo a breve, sposarsi, convivere, cercare una storia o ufficializzare una relazione, mentre Giove promette qualcosa di più alle coppie che desiderano avere un figlio.

Samuele, dopo Amici 22 in tour con Beppe Fiorello/ "Verremo a salutarvi nelle sale"

Oroscopo Paolo Fox: idee notturne per l’Acquario, Luna opposta per i Pesci che potrebbero discutere

Acquario, non c’è più la Luna opposta, meglio così! Spesso le migliori idee arrivano di notte: l’Acquario di notte pensa, quando ha un progetto ed è infervorato ed eccitato dall’idea di mettere in gioco se stesso e un’intuizione. Possibilità di conquiste molto emozionanti per il lavoro, ma in amore l’Oroscopo di Paolo Fox non scommetterebbe sulla durata di relazioni che nascono ora o, quantomeno, saranno delle relazioni che matureranno nel tempo. Per le storie di lunga data, pausa di riflessione.

WAX O SAMU, CHI É STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Mattia Zenzola contesta il verdetto

Pesci, non tutto è facile da capire, con la Luna opposta, e certe scelte che vuoi fare, così diverse e dirompenti rispetto al passato, potrebbero non essere del tutto comprese da chi ti sta attorno: sembra quasi che tu sia diventato un po’ folle! Non è così, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox, perché semplicemente stai rivelando chi sei. Saturno nel segno ti permette di essere più determinato e meno incline a fare quello che ti dicono gli altri, solo perché non vuoi creare problemi. Con questo cielo e anche uno splendido Giove che, da maggio, rassicurerà il tuo segno zodiacale, vedrai che riuscirai a fare grandi cose. Anche cambiare rotta, gruppo, ruolo, se è questo che desideri. Oggi questa Luna opposta porta però preoccupazioni, forse una disputa, con chi non vuole che tu emerga e chi non vuole che tu cambi abitudini: dovrai farti valere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA