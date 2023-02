Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oggi è giovedì 2 febbraio 2023 e non può mancare l’Oroscopo di Paolo Fox con le sue previsioni astrologiche, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa dicono i pianeti per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Qualcuno vive bei momenti insieme agli altri: chi sarà?

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è un po’ irascibile, il Capricorno è preda delle provocazioni

Sagittario, se qualcosa non va, forse è perché il tuo umore è irascibile o forse perché mancano un po’ di incertezza. Quella di oggi non è la giornata migliore per mettersi a discutere e l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di farti scivolare le cose addosso, Ricorda però che febbraio sarà un mese che porterà una certa visibilità e quindi, dalla prossima settimana, arriveranno delle conferme: chi lavora a contatto con le persone, o comunque vorrà ottenere un certo successo, avrà sempre Giove a favore.

Capricorno, la serata è un po’ nervosa, però il fatto che tu sappia rimetterti in gioco è visibile. Adesso sono tante le provocazioni: evidentemente mettere un certo equilibrio e portare un certo accordo attorno a te non è facile. Non per colpa tua, ma perché hai a che fare con persone volubili e imprevedibili. Sarebbe il caso di vivere emozioni più belle, senza esitazioni, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario incontra persone giuste, via libera alle emozioni per i Pesci

Acquario, la voglia di stare in mezzo agli altri e di condividere è nel tuo DNA! In questi giorni poi, devi anche rapportarti a persone che sanno come comportarsi per dare il meglio e così, anche tu potrai avere tante cose in più. Da questa sera, attenzione alle polemiche, alla stanchezza, perché venerdì sarà un giorno un po’ nervosetto, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, la prima tappa da marzo, la seconda da maggio: prima Saturno e poi Giove. Ecco i pianeti che ti vogliono bene! Già Venere, che si trova nel tuo segno zodiacale, può portare un colpo di fulmine improvviso e potrebbe farti vivere delle sensazioni davvero speciali. Se ci sono stati dei conflitti, non preoccuparti, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, perché chiusa una porta, si aprirà un portone. Questo è un momento di intese migliori e si spera che anche le persone che sono state male ritrovino un po’ di serenità. La prima cosa che bisogna fare è dare spazio alle proprie sensazioni: a quelle belle e più positive. Incontri piacevoli.

