Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 luglio 2023/ Il Leone è forte ma non rischi troppo, Vergine è protetta da Giove

Domenica 2 luglio 2023 anche oggi l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, ci regala uno sguardo al cielo: la Luna è sempre in Sagittario e Sole e Mercurio sono ancora in Cancro. Scopriamo gli effetti dei transiti planetari su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: storie d’amore vacanziere per il Leone, la Vergine potrà superare dei limiti con Giove favorevole

Leone, Venere e Marte sempre attivi. Il rischio di fare le cose con troppa sicurezza, è l’unico del periodo. Avere Giove contrario parla di fastidi fisici: per esempio, il fatto che ogni tanto tu senta addosso una grande stanchezza, forse perché ti sei anche caricato di grandi responsabilità. Consulta un esperto, prima di prendere iniziative legali, se ritieni che qualcuno sia in debito con te. Nascono delle polemiche inutili: a volte il Leone lancia delle polemiche, anche solo per farsi notare e l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che si tratta di un segno piuttosto egocentrico. Belle queste storie d’amore che nascono in vacanza! Cuori solitari datevi da fare.

Vergine, questa giornata è così così, perché sei ancora preso da troppe tensioni: tutto è rimasto in sospeso. Ai Vergine sembra di camminare sulle uova, come l’Oroscopo di Paolo Fox ripete da qualche tempo, ovvero che da un momento all’altro si ha paura di rompere qualcosa. Ragiona bene sulle scelte da fare e se non hai il coraggio di compierle o magari non puoi portarle avanti, aspetta un po’: Saturno in opposizione porta dei limiti, ma Giove favorevole ti permetterà di superarli. Coppie più tranquille: forse anche troppo!

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia si rilassi prima della battaglia, lo Scorpione aspetti venerdì per le cose importanti

Bilancia, una giornata sì e una domenica interessante, ma l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che lunedì e martedì saranno giornate di battaglia. Battaglie aperte soprattutto nel lavoro e per questioni di soldi: oggi rilassati, visto che avrai bisogno di tanta energia nelle giornate del 3 e del 4. Forse qualcosa non va anche in amore: si hanno contatti con persone del passato, dopo una separazione? Il rischio è di non trovare un accordo Prima di buttare tutto all’aria e di agitare le acque, aspetta. Sei comunque in una fase buona, ma i prossimi giorni potrebbero riportare qualche problematica del passato.

Scorpione, Mercurio e Giove favorevoli: le buone idee non mancano e tra l’altro una giornata di riferimento sarà venerdì 7, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: se volete incontrare una persona o parlare di cose importanti, ricordatevi di questa data. Intanto, bisogna anche decidere se una storia va avanti oppure no: le coppie più ossidate dal tempo o quelle in cui non c’è feeling potrebbero persino pensare di darsi un ultimatum: o riescono a capire, entro ottobre, come stanno le cose oppure stop. Le nuove storie nascono in maniera un po’ perplessa e se c’è stata una lunga diatriba per una questione di soldi o altro, si dovrebbe trovare un accordo, ma non è facile.

