Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 ottobre 2023/ Il Toro è al top e i Gemelli vogliono solo divertirsi

Ariete, sei pronto all’azione, talmente pronto che, in certi giorni, sei persino troppo irruento. Una delle grandi qualità dell’Ariete è la forza, ma questa forza va dosata, misurata e indirizzata, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. È come se in questi giorni tu stessi vivendo una nuova fase della tua vita, in piena libertà. Se una persona è rimasta costretta per molto tempo in un ruolo o a ripetere cose che non ama, quando ha la possibilità di gestire appieno la propria vita, può rischiare di eccedere. Nei rapporti sentimentali, è molto utile ritrovarsi.

Toro, sei al centro dell’attenzione, ovvero sei tu che salvi le cose, in questo periodo: la Luna è nel segno, Giove è nel segno: quante responsabilità sono caricate sulle tue spalle! Persino se, in questi giorni, hai perso un riferimento, se in questi ultimi mesi hai dovuto lottare per tenere in piedi tutto quello che hai, l’Oroscopo di Paolo Fox ti fa i complimenti. Negli anni di forza, la vita cambia, anche se talvolta in maniera un po’ disagiata, e comporta anche delle nuove occasioni. È normale che tu sia stanco e non riesci a essere del tutto sereno.

Gemelli, oggi hai voglia di fare cose divertenti! Per forza: con tutto quello che è capitato di recente! Un po’ di tranquillità ci vuole. I Gemelli sono tranquilli quando sorridono, quando hanno contatti positivi con la gente. La necessità di risolvere alcuni problemi di lavoro è impellente, ma ogni tanto ci si può prendere anche una pausa di relax, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna chiarire le questioni d’amore in sospeso, prima che, dal giorno 8, Venere torni in aspetto critico.

Cancro, ti senti in qualche modo trattato in maniera ingiusta, come se avessi dovuto sopportare un sopruso. Sul lavoro puoi anche fare delle cose importanti, ma vorresti avere delle conferme. Invece, nonostante tu stia andando bene, c’è chi dice stop e c’è chi mette in discussione quello che stai facendo. Non ti arrabbiare! L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che, dall’8, Venere sarà favorevole anche per te.











