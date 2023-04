Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oggi, giovedì 20 aprile 2023, novilunio in Ariete, per la seconda volta quest’anno, ma non solo: la Luna è in eclissi solare ibrida, un evento molto raro e suggestivo che accade una volta ogni dieci anni. Vediamo come si tradurrà nell’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele e come i segni zodiacali regiranno a quest’evento. Di seguito, le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non si sente valorizzato, la Vergine migliora col Sole positivo

Leone, sono giornate faticose. La realtà è che la maggioranza dei nativi, soprattutto nel lavoro, non si sente adeguatamente posizionata, come se adesso si facessero delle cose non del tutto confacenti alla propria preparazione: tu per generosità fai anche di più, però vorresti che questo “di più” ti fosse riconosciuto. Se hai superato i quarant’anni, attenzione alle questioni di soldi: di solito a quest’età si hanno più responsabilità, per quanto riguarda la famiglia e i figli, e la seconda parte dell’anno chiede di essere cauti. In altre parole, se adesso ti offrono qualcosa, anche se non ti sta del tutto bene, forse dovresti accettarlo, proprio per una tua convenienza, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, da oggi il Sole torna in aspetto buono e quindi sei tra quei segni che avranno un incremento. Le giovani coppie sono a una svolta importante, i progetti di convivenza o matrimonio portano via tanto tempo, ma sono attuabili, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Parla con i baci! È un linguaggio che arriva sempre dritto al cuore, anche se tu sei una persona che ama la privacy e quindi ti esponi solo quando sei sicuro di avere a fianco la persona giusta e, soprattutto, nel privato. Approfondisci ogni dialogo.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia non deve sconvolgere il settore dei sentimenti, lo Scorpione attinga alle propria forza interiore

Bilancia, puntare sull’amore è importante, soprattutto se negli ultimi mesi una relazione ha creato dubbi. A volte capita, nelle coppie, e non bisogna per forza lasciarsi! Però può succedere che ci si incontri meno o che ci si rimproveri qualche mancanza: non è il momento di provocare grandi rotture e sconvolgimenti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, a meno che non siano già accadute e in quel caso è meglio arrivare a più miti consigli. Ci sono state tensioni con Gemelli e Toro: bisogna recuperare.

Scorpione, la cosa che l’Oroscopo di Paolo Fox vuole chiederti è di riscoprire la grande forza che hai dentro di te: devi agire con molta calma, soprattutto in famiglia e in amore. Sei favorito se intendi portare una nuova iniziativa. I rapporti familiari, se hanno subito qualche ostacolo agli inizi di aprile, potranno via via essere risolti. Un’anticipazione: dal 7 di maggio arriverà anche una buona Venere che rimetterà in pista l’amore.











