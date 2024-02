Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 febbraio 2024/ Grandi lotte per il Toro, focus sui sentimenti per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: una lotta positiva per l’Ariete, il Toro è u po’ in difficoltà

Ariete, febbraio è iniziato un po’ agitato e le ultime tre settimane non sono state semplici dal punto di vista emozionale. Adesso abbiamo un cielo migliore! Inoltre, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, la tua capacità di “risorgere dalle tue ceneri”, come la Fenice, è invidiabile. Questo avviene anche grazie al pianeta che ti governa, Marte, che rappresenta appunto la battaglia. Probabilmente sarai anche un po’ tediato dal fatto di essere sempre in lotta, ma questo è un aspetto che fa parte del tuo modo di essere, perché hai sempre dovuto conquistarti tutto e nulla ti è mai stato regalato.

Toro, questa parte del mese porta qualche problematica, soprattutto per coloro che hanno avuto qualche fastidio di tipo economico o personali. Ci vuole pazienza per le questioni lavorative che non hanno ancora una soluzione e ovviamente questo discorso vale anche per l’amore, perché si torna in casa nervosi. Le coppie solide reggono, anche se forse ci sono stati degli allontanamenti, mentre i single vivono passioni più fisiche che emozionali, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, amori, amicizie e relazioni in genere sono estremamente favorite, grazie a Venere che è tornata favorevole, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche le nuove associazioni sono promettenti e si allarga il giro delle influenze. Le stelle sono anche positive per chi deve interrompere una relazione che, per troppo tempo, ha causato disagi. Il momento è buono anche per presentare nuove idee.

Cancro, sei nel focus delle stelle e, via via che andiamo avanti, sarai sempre più favorito dalle stelle, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. L’anno prossimo, addirittura, Giove sarà fondamentale. Il tuo umore potrebbe sempre influenzare l’andamento delle cose, ma guardano il quadro generale, tutti coloro che hanno qualcosa da dire si faranno avanti. Con Vergine, Pesci, Scorpione e Toro potrebbero nascere emozioni importanti! La Luna è nel segno e ti dona buone idee.

