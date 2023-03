Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oggi, lunedì 20 marzo 2023, non inizia solo la settimana, ma è anche il primo giorno di primavera! Ebbene sì, con un giorno di anticipo, rispetto al consueto, l’equinozio sarà esattamente alle ore 21.24. Chissà come inizia la stagione per i segni zodiacali dell’Oroscopo di Paolo Fox, che tutti i giorni tiene la sua rubrica su Radio LatteMiele: scopriamo l’andamento per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è più intransigente, il Toro è un turbine di emozioni e possibilità

Ariete, grande cielo e grande importanza di queste stelle e non potrebbe essere che così! L’Oroscopo di Paolo Fox lo aveva annunciato e lo conferma. Qualcuno potrebbe obiettare che è sempre nervoso e pieno di impegni, ma questo è lo status normale dell’Ariete: un Ariete che non fa nulla si annoia! È meglio che ci siano da risolvere tante cose, è meglio avere tante idee per la mente e, soprattutto, capire cosa non va più bene, per dare un taglio netto. Dovresti aver notato che, da qualche tempo, sei un po’ più intransigente e per questo non hai più voglia di ascoltare bugie. Cerca di non farti travolgere dagli eventi, ma di guidarli.

Toro, questo è un cielo importante, anche in vista di maggio: nascite in arrivo per le coppie che vogliono avere un figlio, legalizzazioni di unioni e matrimoni oppure passioni e chi è solo deve capire che queste stelle sono stimolanti. Già Venere è provocatoria, in senso positivo, e poi non l’Oroscopo di Paolo Fox non esclude incontri passionali e colpi di fulmine, magari passeggeri, ma rilevanti!

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono sognare, il Cancro non ha più Venere opposta

Gemelli, lo sviluppo delle fantasie, che possono anche sembrare stravaganti, è necessario per raggiungere la felicità. Ecco perché i rapporti adesso possono riprendere slancio, se c’è una base emotiva forte, se tu riesci a immaginare qualcosa di bello in vista del futuro. Poi c’è anche la realtà e Saturno dissonante parla di fatica: i Gemelli che si sono impegnati tanto adesso, inevitabilmente, devono cercare di fare qualcosa di meno, anche per recuperare un po’ di tempo da dedicare alla vita privata. È molto utile sentirsi ottimisti, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, si annuncia una primavera molto interessante, portatrice di novità e destinata anche a segnare i prossimi mesi e la seconda parte dell’anno. È dunque di buon augurio essere non solo positivi nei confronti dell’amore, ma anche interattivi verso novità, proposte, situazioni che possono nascere da adesso in poi. Se il tuo rapporto è stato segnato dalle freddezze di una Venere contraria, sappi che, con un po’ di buona volontà, la fine del mese porterà una rappacificazione o, quantomeno, le idee più chiare: Venere infatti non sarà più contro, come agli inizi di marzo, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

