Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 ottobre 2023/ Ariete e Cancro si tuffano nel vortice dei sentimenti

Oroscopo Paolo Fox: emozioni positive in primo piano per l’Ariete, il Toro cerca tranquillità

Ariete, quando abbiamo un cielo importante per i sentimenti, possiamo agire in due modi: ci fidanziamo o comunque cerchiamo una persona carina oppure, se abbiamo una bela storia, la confermiamo. Vivere nuove emozioni e sentirsi anche liberi, rispetto al passato, di testimoniare l’affetto di una persona è talmente importante per l’Ariete, in questo momento, che forse non c’è nulla di più indispensabile che definire una storia. L’Oroscopo di Paolo Fox prevede che, entro domenica, anche a livello di famiglia, molti avranno modo di vivere qualcosa di più.

Toro, non puoi permetterti di mollare tutto proprio ora, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, anche perché questo è un cielo che ti trova schierato in prima linea e forse anche in piena battaglia, per cercare di tenere testa a tutti gli impegni di famiglia, lavoro e amore. Giove nel segno ti ha regalato questo spazio, tu solo nel palcoscenico della vita, e ora devi decidere cosa fare. Certo è che le prime giornate di ottobre sono state molto faticose e stai cercando di ritrovare un po’ di tranquillità.

Gemelli, un po’ di affaticamento è in corso. Il cielo di ottobre spinge a una riflessione profonda sul tema sentimentale e, naturalmente, se si fanno troppe cose, se il lavoro è troppo impegnativo, c’è poco da dire: quando si torna a casa si è stanchi e chi vive in coppia non riesce a capire cosa c’è che non va. Difficile parlare e incontrarsi? L’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce che sarebbe il caso, in vista della fine del mese, di approfondire un sentimento e capire se ci sono dei cambiamenti da apportare in un rapporto.

Cancro, entro la fine di novembre, ma già entro la fine di questo mese, potresti sentirti realmente innamorato o comunque disponibile a livello sentimentale. Cerca di non arrabbiarti per nulla, se ci sono state delle persone che ti hanno creato problemi: bisogna andare avanti e l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di non pensare al passato. Questa si rivelerà una giornata stancante e sarebbe opportuno gestire ogni rapporto con discrezione.











