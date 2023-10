Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 ottobre 2023/ Giornate di grande recupero per Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: weekend per sistemare questioni finanziarie per il Leone, la Vergine si dedichi all’amore

Leone, l’Oroscopo di Paolo Fox prevede che gli incontri di questo fine settimana potrebbero essere interessanti per chiarire qualcosa che non va a livello di soldi e di lavoro. Gli ultimi mesi, per qualche Leone, sono stati di tormento ed estasi, perché sono stati chiusi dei ponti o bloccate delle trattative. Ora sei una persona nuova, in costante crescita, anche con esigenze diverse rispetto al passato. Attenzione in amore con Acquario, Scorpione e Gemelli.

Vergine, tu che di solito sei piuttosto restio a mostrare le tue emozioni, adesso con Venere nel segno, dovresti esporti un po’ di più. L’Oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di vivere un po’ più l’amore e il lavoro con meno ansie, perché la parte romantica della tua vita dovrebbe uscire allo scoperto. Dopo il 23 non mancheranno occasioni per farti valere! Abbiamo anche un cielo utile per chi vuole fare più cose contemporaneamente: tanti Vergine, soprattutto i più giovani, abbiano notato questa tendenza a non avere un solo ruolo o un solo incarico, ma a saltare da una parte all’altra della città per riuscire a fare tutto. Sono state dominanti, nel corso degli ultimi mesi, alcune difficoltà di carattere pratico.

Oroscopo Paolo Fox: è ora di superare gli acciacchi per la Bilancia, lo Scorpione ha giorni eccellenti davanti a sé

Bilancia, dal 14 Marte ha lasciato il tuo segno e forse ha lasciato traccia anche di qualche malessere che però, ora, bisogna superare. Se la prima parte del mese è stata sbagliata e ha creato fastidi, devi pensare a qualcosa di positivo. In vista della giornata di domenica è già previsto un recupero! Quindi questi fardelli che ti sei caricato addosso vanno scaricati e ti devi sentire libero di emozionarti. Questa situazione astrologica è molto positiva per l’Oroscopo di Paolo Fox e oggi c’è giusto qualche malinconia per colpa della Luna contraria.

Scorpione, grandi decisioni, a partire già dalla prossima settimana, perché avremo pianeti importanti, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, con anche il Sole nel segno da lunedì. Si aggiungono impegno nel lavoro e una situazione di maggiore sicurezza per tutti coloro che durante l’estate avevano pensato di mollare tutto. Giove opposto porta, solo in certi giorni, questo desiderio di cambiare vita, anche rischiando. Bisogna però fare attenzione, in particolare se sono rimasti debiti, se ci sono questioni economiche da sanare. Fino a domenica mattina, fai grande attenzione in amore. Entro la fine del mese, una scelta potrà essere fatta in maniera molto importante.











