Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 gennaio 2023/ Cancro, Scorpione, Sagittario, Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, sabato 21 gennaio 2023, con le sue previsioni. In questo caso ci soffermiamo sui segni Cancro, Scorpione, Sagittario e Pesci. Quali sono le indicazioni fornite dall’astrologo sulle frequenze di Radio Latte Miele? Infatti, non poteva mancare l’appuntamento con la rubrica Latte Stelle. Se il Cancro deve mantenere la calma, lo Scorpione è alle prese con alcuni conflitti interiori, mentre il Sagittario deve fare chiarezza. Fanno eccezione i Pesci, che sono protagonisti assoluti.

Oroscopo domani 20 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Cancro e Scorpione

Cancro: questa Luna opposta chiede di mantenere la calma, però sono solo i primissimi mesi di questo 2023 ad essere un pochino confusi. Se ci sono problemi di un certo peso, già da marzo avremo delle novità. Questa giornata nasce con piccole tensioni che potrebbero essere anche di tipo fisico, prosegue l’Oroscopo Paolo Fox. Avere una Luna in opposizione, visto che tra l’altro tu sei tornato dal pallido astro, potrebbe portare al mattino un po’ di stanchezza o qualche acciacchetto.

Oroscopo domani 20 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e...

Scorpione: continua a pensare che tu sia una persona che va a fondo delle cose. E proprio per questo motivo, non ti accontenti della superficialità, anzi di solito se sei piuttosto schivo nei confronti di tutti quelli che nella vita prendono tutto con grande grande filosofia, al punto da sembrare menefreghisti. Sai benissimo, aggiunge l’Oroscopo Paolo Fox, che ogni piccolo conflitto dentro di te deve essere risolto, altrimenti finisci per dire delle cose sbagliate. Questa sera sei molto ispirato, domani potresti esserlo un po’ meno. Da venerdì 27 recupero dei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox: il sabato di Sagittario e Pesci

Sagittario: liberare la mente, questo è molto importante. Come fare? Si può organizzare un piccolo spostamento, se puoi, altrimenti qualcosa di divertente, un incontro, spiega l’Oroscopo Paolo Fox, che aggiunge come la giornata di domenica lascerà veramente traccia, perché avremo Luna e Giove in aspetto ottimo. Se una persona Acquario, Leone, Ariete ti invita da qualche parte, oppure se proprio tu vuoi fare un invito di organizzare qualcosa di divertente, lasciati andare. Molti Sagittario decideranno entro marzo di chiudere percorsi per aprirne altri..

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 gennaio 2023/ Classifica segni a I Fatti Vostri: da Vergine a...

Pesci: guardando il cielo delle prossime settimane, l’Oroscopo Paolo Fox ti trova protagonista assoluto. Tra l’altro avremo anche una Venere a breve nel tuo segno. Le emozioni migliori da venerdì, quando Venere inizierà un transito molto importante e che addirittura finirà il 20 febbraio. Nuovi amori, nuovi progetti, sensazioni speciali: l’astrologo pensa che questo sia un periodo molto utile anche per dire finalmente quello che pensi, costi quello che costi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA